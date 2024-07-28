缺藥風暴／藥品處方箋改標成分名 醫師：認知將打掉重練

衛福部健保署預計10月起，牙科診所牙醫師開立處方箋上的藥品名，將由商品名改為成分名，而醫院、西醫診所何時辦理將再評估。醫師公會全聯會理事長周慶明說，目前臨床醫師向病人說明用藥時，常以商品名說明，往後若要以成分名說明，「這對醫師來說，有點困難」，等於是把現在的習慣「打掉重練」，此政策若推廣至醫院、西醫診所，也恐會剝奪民眾選擇藥品的權益，必須從長計議。

周慶明表示，藥品成分名相對商品名複雜，也很難記住，若一名病人用藥多種、複雜時，醫師解釋上可能需要重新學習；即便是相同成分的藥品，病人服用後，療效、副作用可能都不一樣，特別是西醫診所多為釋出處方箋，讓民眾自行到社區藥局領藥，如果藥師更換藥品，也可能不被民眾接受，反而有可能讓民眾轉向大醫院就醫，破壞分級醫療制度。

周慶明說，處方箋藥品名改列成分名，將增加醫師、藥師與民眾溝通的時間，增加醫病緊張，並可能會剝奪民眾選擇藥品的權益，特別是服用多種藥物的慢性病患，被更換藥品的機會恐會增加，若健保署未來政策是將處方箋藥品改列成分名，全聯會將召開會議進行討論及因應。

健保署表示，處方箋藥品改為成分名是希望改變民眾習慣，因應缺藥議題。牙醫師公會全聯會理事長江錫仁說，衛福部應全面盤點缺藥情形，解決藥品短缺的問題；除牙科外，其他科別的部分藥品也可一併考量，但不是將處方箋藥品全面改列為成分名，避免影響民眾用藥權益。

江錫仁指出，民眾對用藥自我意識高，一旦藥品包裝、外觀變了，患者都會注意，且民眾有時對用藥十分堅持，不願意換藥，應隨時注意民眾觀感，且如果醫師開立的藥品缺藥，社區藥局藥師協助換藥後，如果療效不佳，引發病人抱怨，此責任應在醫師或藥師也需要釐清。

「不是每個人都是藥師，商品名還是有存在的優勢。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，處方箋藥品採用成份名，應從長計議，須兼顧民眾「知的權利」，醫師、藥師對於藥品的選擇，應充分告知民眾，彼此建立互信，而非增加衝突，影響三方的關係。