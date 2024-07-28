未來1周先有雨後轉晴 全台明防大雨、周三變天水氣減少

明天起受到低氣壓影響，全台慎防大雨。中央氣象署預報員劉宇其表示，明後2天台灣受到低氣壓影響，全台都有大雨發生機會，周三起水氣才稍微減少，各地轉為多雲到晴的天氣型態。

根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽37.7度，其他縣市，包含中市大里及高雄市大樹皆為36.5度、彰化縣北斗36.4度、桃園市蘆竹36.3度。

劉宇其說明，未來1周先有雨、後轉多雲到晴，原本位於呂宋島一帶的低氣壓，明後2天會逐漸由台灣東方海面接近，並影響台灣，預估周二（30日）將在台灣消散；由於環境不適合它發展，因此增強為颱風的機率不高。

降雨部分，劉宇其表示，明後2天於低氣壓影響期間，全台都有短暫陣雨或雷雨，東半部降雨時間較長，整天都有局部大雨，西半部時晴時雨，以午後局部雷陣雨為主，並有大雨發生的機會。

周三（31日）水氣減少，各地大致為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態。由於環境風場為偏西南風，清晨至上午，中南部沿海有零星降雨，類似的天氣將持續到下周一（8月4日）。

溫度部分，劉宇其表示，明後2天受低氣壓影響，有降雨機會，各地也因降雨，高溫略降為32至35度；另外也提醒，隨著低氣壓移動，台灣東方海面、巴士海峽需留意較大風浪，預估周二（30日）前後，東半部包含蘭嶼、綠島等沿海，以及恆春半島有長浪發生。

颱風部分，劉宇其說，目前觀察未來1周雖沒明顯的熱帶系統發展，但因台灣東方海面到南海一帶，是一片大低氣壓的環境，當中是否有熱帶系統發展，後續將持續密切觀察。