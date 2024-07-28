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中橫公路今起開放4時段通行 用路人開心比讚

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台8線中橫公路今天起開放4時段通行，晚間封路管制。圖／公路局提供
台8線中橫公路今天起開放4時段通行，晚間封路管制。圖／公路局提供

台8線中橫公路東段在403花蓮強震後，邊坡土石鬆動不穩，又受颱風影響，多處發生土石流。經公路局積極搶災，昨天完成災點清坍搶修作業，今天起白天採4時段放行，傍晚5時30分只出不進，傍晚6時30分至翌日7時夜間封路管制。用路人看到中橫終於可以通行，開心比「讚」手勢。

中橫公路167.7公里至180.4公里天祥至太魯閣口路段，在4月經強震後，多處邊坡地質脆弱且不穩定，後來受凱米颱風挾帶風雨影響，沿線多處發生邊坡坍方落石與土石坍滑等，工務單位挺進搶災時，卻頻頻遇到不定時落石的狀況，影響搶修進度。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段，透過空拍機檢視災點狀況並持續搶修，26日完成167.7公里至173.5公里天祥至九曲洞隧道路段，及180公里至184.5公里白沙橋至太魯閣閣口路段，其中173.5公里至180公里九曲洞隧道至白沙橋路段，因地形陡峭、路面狹窄，增加搶修難度，27日下午4時完成沿線災點清坍搶修任務。

太魯閣工務段指出，九曲洞東口至靳珩錐麓路段的上邊坡，在道路搶通初期，遇雨易形成泥濁水瀑，並夾雜石塊傾洩而下，為確保用路人通行安全，今天清晨經搶修團隊巡查後，已於上午7時解除預警性封路管制，恢復施工交維管制措施。

太魯閣工務段表示，天祥至太魯閣口路段，不分平日或假日，白天採4時段放行，上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，以及下午4時30分至5時30分，傍晚5時30分後只出不進，傍晚6時30分至翌日7時實施夜間封路管制。

太魯閣工務段指出，每天管制放行前，搶修團隊先巡查並排除路面障礙，可能有延後放行或暫停放行的情況，且管制放行時段內，如行經災修工區遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，待阻礙因素排除後，再警戒監看並放行。

中橫公路 太魯閣 花蓮強震

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