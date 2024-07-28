超商蔬果汁比奶茶還甜 一瓶含糖量超過6.6顆方糖

蔬果汁真的比較營養嗎？外食族擔心蔬菜水果攝取不足，習慣飲用蔬果汁、果菜汁，減重醫師提醒，即使是純度100%的新鮮榨取原汁，仍含有糖分。而超商隨手可取得的蔬果汁，含糖量高的驚人，400ml的包裝過6顆方糖，比奶茶還甜。

減重專科醫師吳榛槿進行超商飲品含糖量調查，發現看似健康的果菜汁，比起奶茶、乳酸飲料、檸檬飲，含糖量不僅高居名單之冠，民眾也容易因為「喝果菜汁均衡營養」而忽略含糖陷阱。只要每天喝1.5瓶，含糖量直接超標，養生變傷身。

吳榛槿表示，從原型食物加工變成飲品的蔬果汁、果菜汁，會讓膳食纖維流失，這項營養素對血糖有緩衝上升的效果。少了膳食纖維，糖分就會被身體快速吸收，而蔬果汁中的水果已有果糖，如果再另外加糖，更容易讓糖分過量、超標。

根據國健署建議，每人每日精緻糖的攝取量不宜超過總熱量的10%，吳榛槿舉例，以一名30歲、體重50公斤的女性上班族來計算，每日建議攝取熱量1500卡，其中糖分應低於37.5公克，約等於4顆方糖。這次調查的400ml果菜汁飲品，含糖量就有26.4克，相當於6.6顆方糖，一瓶就占了建議攝取量的70%。

除了蔬果汁外，容易被大眾誤認為健康的飲品，還有酸甜的檸檬飲，從包裝標示上的成分看似單純，但實際含糖量達28公克，375ml的檸檬飲與一瓶600ml的奶茶含糖量僅差了5.6克。比較之後，其實檸檬飲每1ml的含糖量比奶茶還要多，熱量也不低。

糖攝取過多，會造成蛀牙，還會誘發胰島素抗性，導致肥胖、代謝症候群。吳榛槿分享診間個案，一位30歲的女性業務上班族，三餐外食且經常應酬交際，為了保持身材，嚴格控制精緻澱粉的攝取，完全不吃宵夜，未料體重不降反升，而且四肢纖細卻小腹明顯。

問診發現，這位女性自覺蔬果攝取量太少，所以每隔1、2天就飲用一瓶蔬果汁，看似健康的選擇卻導致果糖、精緻糖過度攝入。後續檢查更診斷出患有重度脂肪肝，體脂率也超標。在透過飲食調整，特別是戒除飲用蔬果汁後，改善了胰島素阻抗問題，也在4個月內減重近10公斤。

吳榛槿呼籲，「糖上癮」會讓體內蛋白質變壞，不少研究指出，吃糖與吸食毒品海洛因、可卡因所誘發的腦中活躍區域完全相同。當糖進入到體內，就會刺激胰島素分泌，處理不完的糖則會成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，進而影響記憶力、專注力、反應力。

想減少糖的攝入並戒除對糖的依賴，可從「減量」著手，減少或完全避免加糖的飲料，選擇新鮮水果或低糖零食，多吃優質蛋白質，可減少對糖的欲望。