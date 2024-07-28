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石門水庫酋長石夢幻草原沉水 再現滿水位遊湖美景色

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫3月水位乾旱露出酋長石和夢幻草原，如今滿水位，酋長石和夢幻草原（見圖）沉入水下。記者曾增勳／翻攝
石門水庫3月水位乾旱露出酋長石和夢幻草原，如今滿水位，酋長石和夢幻草原（見圖）沉入水下。記者曾增勳／翻攝

凱米颱風過境，桃園市石門水庫灌飽，蓄水量接近滿庫，今年3月原本水庫乾旱露出頭的酋長石、夢幻草原又沉入水下，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭在颱風後啟動遊湖路線，桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春今天下午表示，颱風過後第一個假日，石門水庫水位滿庫，再現去年7月滿水位遊湖風光，吸引許多遊客遊湖，看見滿庫山光水色。

受惠凱米颱風雨量，石門水庫至今天下午5 時，水庫水位達到244.6公尺、直逼滿水位245公尺，蓄水量約2.02億噸，距滿蓄水量只差300多萬噸、蓄水率高達98.4%，逾接近水庫滿水位，北水分署持續進行河道小流量節放水操作。

石門水庫在8個多月後終於重現滿庫水量，原本今年3月乾旱影響，水庫大霸對岸的酋長石、夢幻草原露出，甚至夢幻草原呈現青青草原，吸引遊客上遊覽，未料4個多月後，酋長石、夢幻草原再度因為石門水庫滿水位而沉下水面。

陳咪春表示，石門水庫水庫滿庫風景難得，現在阿姆坪碼頭遊湖路線行駛、薑母島碼頭均可遊湖靠岸登島觀光，由於颱風過後，水庫上游許多漂流木，目前遊湖路線無法行駛至新溪口吊橋，但是現在遊湖卻可看到石門水庫水位滿庫的景象，十分滿得，歡迎民眾暑假來石門水庫遊湖享受山色美景。

凱米颱風後，石門水庫蓄水量滿庫，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。圖／北水分署提供
凱米颱風後，石門水庫蓄水量滿庫，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。圖／北水分署提供
凱米颱風後，石門水庫蓄水量滿庫，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。圖／陳咪春提供
凱米颱風後，石門水庫蓄水量滿庫，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。圖／陳咪春提供
石門水庫3月水位乾旱，水庫酋長石露出，遊湖可看見，如今沉入水下。本報資料照
石門水庫3月水位乾旱，水庫酋長石露出，遊湖可看見，如今沉入水下。本報資料照
凱米颱風後，石門水庫蓄水量滿庫，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。圖／陳咪春提供
凱米颱風後，石門水庫蓄水量滿庫，阿姆坪碼頭、薑母島碼頭遊艇啟動遊湖登島。圖／陳咪春提供

凱米颱風 石門水庫 碼頭

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