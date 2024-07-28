台鐵北迴線強震後地質脆弱4度中斷 台鐵啟動改線評估

台鐵北迴線歷經0403花蓮地震後，花蓮路段已發生至少4次中斷，尤其和仁與崇德段地質在地震後更加破碎，落石、土石流不斷，交通部已指出台鐵進行改線評估；台鐵表示，蘇花路廊並不寬，0403地震及後續幾次土石流事件後，就開始研議研究改線，盼盡快召集專家學者討論。

北迴線全線通車已44年，以往颱風期間最常發生電車線被吹落或路基流失，台鐵均能快速修復搶通，但0403花蓮強震後，北迴線地質變得脆弱，遇豪雨、颱風，大量土石不斷崩落。

交通部26日前往台鐵崇德站及台9線會勘，官員指出，當地土質狀況本就不好，花蓮地震後更為破碎，已嚴重威脅安全，交通部指示台鐵進行和仁－崇德間路線改線評估。

交通部官員表示，東部路廊狹窄，能改的方式有限，但考量地質已影響安全，評估有其必要，至於如何改線、是否參考蘇花改挖長隧道，要由台鐵負責考量。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，自0403花蓮地震及幾次崩塌，就開始思考是否要改線的想法，後續又發生土石流、甚至巨石掉落等事件，認為花蓮段地質已不穩，因此開始研究改線方案。

馮輝昇說，目前仍先以加強北迴線預警及監控，確保行車安全，後續會盡快召集專家學者，進一步針對詳細改線的可行性、改線位置與改線後興建方式等進行研議。

花蓮強震後，6月21日北迴線和仁與崇德間土石流淹沒軌道，造成列車出軌；7月4日巨石崩落砸斷鋼軌；颱風凱米侵襲期間，又有大量土石流淹沒軌道。

台鐵今日說明路線搶修情形，北迴線和仁－崇德間因有大量土石流淹沒軌道，預估高達2萬方需進行清理搶修，8月3日可搶通東正線，並以單線雙向營運。

縱貫線嘉義－新營間預計於8月1日搶通東正線，以單線雙向運行。西正線於東線搶通後持續搶修，預計次1日再行通行。