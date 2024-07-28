紅腫熱痛要注意！泡水細菌、微生物易入侵 颱風後常見3大皮膚病

凱米颱風帶來驚人雨量，許多低窪地區一片狼藉，有民眾苦中作樂，跳進水中游泳、玩漂浮，看在醫師眼裡，把馬路當成游泳池等於把細菌帶上身。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，颱風天泡髒水容易讓細菌、微生物入侵身體，如果身上有傷口，可能導致蜂窩性組織炎。

民眾忙著搶救家園，雙腳長時間泡在水裡，除了皮膚潰爛，還會危及生命。黃毓惠表示，免疫功能差、糖尿病患者要特別小心受到細菌、病毒感染，在澄黃色的汙水移動、游泳，可能被鐵片刺傷或玻璃劃傷，破傷風桿菌就可能會進到人體內。

黃毓惠提醒，清理家園一定要穿著包覆性的鞋子，避免直接接觸到汙水或是潮濕土壤。完成清掃工作後，一定要另用清水洗淨雙腳再擦拭，保持乾爽，防止感染香港腳或惡化。另外，髒水及汗水混合，皮膚易紅、癢、起疹子，小心濕疹、過敏等皮膚疾病發作。

看似常見的皮膚病，一直不停搔癢，抓破皮讓細菌進入皮膚底下的組織，會衍生成蜂窩性組織炎。黃毓惠強調，出現紅腫熱痛等症狀，需趕快就醫治療；一旦感染發生蜂窩性組織炎，就要使用抗生素治療，多半可以迅速復原。

颱風後要小心的皮膚病 1.香港腳：天候潮濕加上夏日高溫，最容易讓香港腳復發，一定要把腳擦乾，尤其是趾縫。 2.濕疹：天氣濕熱容易導致皮膚癢、起水泡，造成濕疹發生。 3.皮膚過敏：髒水可能是過敏原，引起紅斑、瘙癢等反應。

颱風過後，天氣逐漸炎熱，紫外線幾乎天天爆表，黃毓惠呼籲，務必做好防曬，過量的紫外線除了加速皮膚老化，也會誘發癌變。如果擔心防曬乳液的成分可能造成過敏、致痘、長粉刺，至少要做足穿薄長袖、撐傘、戴帽子及太陽眼鏡等物理性防曬。