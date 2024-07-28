本周蛋價回漲3元 農業部：主因和颱風較無關

國內雞蛋產量雖已回穩，但連日氣候異常高溫使得產區蛋雞被熱死，加上中元節的到來帶動買氣，台北市蛋商公會今天表示，本周起蛋價調漲3元，產地價和批發價分別調漲至每斤31.5元和41元。農業部指出，本次颱風對蛋雞影響輕微，蛋價調漲主要因為先前鼓勵農民自主淘汰老母雞，加上中元普渡祭祀需求上漲所致。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，近日天氣高溫不斷，已有蛋雞被活活熱死，颱風帶來的大雨也讓部分蛋雞被淹死；此外，之前因為產量過剩而執行的自主淘汰計畫，加上近期中元節將至使得雞蛋買氣增加，決定本周蛋價調漲3元。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，本次凱米颱風帶來的災情主要影響肉雞，對蛋雞的災情相當輕微，也因為接近農曆7月的中元節，先前的自主減量計畫碰上節慶需求增加，因此才會調漲3元。

農業部農民輔導司表示，將責成畜產試驗所技術服務團協助災後復養工作，加強技術輔導並指導畜養殖場衛生管理、疾病檢診及疾病預防等，並加速進行勘災及提供受災農戶復養技術服務，另也已協調地方防疫機關對於受災畜牧場，協助加強清潔消毒及防疫工作避免造成疫情。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，根據協會統計，本次颱風造成白肉雞死亡約83萬隻，土雞則約88萬隻，其中土雞價格已有調漲，畢竟準備上市的雞隻都死了；另有雞農表示，天然現金災害救助額度已多年未調整，肉雞救助額度每隻20元，蛋雞每隻35元，但雛雞價格上，每隻小白肉雞每隻32元；小土雞26元，蛋小雞47元，近年通膨和養殖成本增加，這樣的救助額度看來實在不夠。

李宜謙坦言，假如天然現金災害救助額度要修改，恐怕不只是雞，鴨、鵝、豬、牛、羊等全部都要修改，也因牽涉範圍廣，目前仍維持原本災害救助額度，若農民認為救助額度不足，農業部會持續檢討。