「全球暖化回不去了」 鄭明典曬1圖示警：海洋熱起來不易降溫

中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，全球平均氣溫又突破新高，日均溫不分日期的最高溫紀錄。

鄭明典po出一張圖指出，這張圖，每一條線都是一整年的全球平均日均溫變化，去年(橘色線)6月起很不尋常的大幅度增溫("大"是相對於過去的紀錄變化)，橘色線明顯脫離密密麻麻的過去變化。

鄭明典說，今年的紀錄(棕色粗線)持續偏高，幾乎每天都是當日最高溫紀錄，直到7月初，日均溫還是偏高，但是已降至去年的紀錄之下。去年是聖嬰年，下半年溫度受到聖嬰現象的推升。今年可能是反聖嬰發展年，預期下半年全球平均氣溫會稍降。今天高溫破紀錄，還是一件很特別的現象。

鄭明典指出，分析去年異常增溫的原因，最直接相關的是海表面的增溫。氣候學上常說，海洋有超大的熱容，是穩定地球氣候最關鍵的因子。海洋不容易增溫，但是海洋一旦熱起來也不容易降溫。現在海洋也熱起來，全球暖化的確是回不去了。