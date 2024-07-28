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蛋農不抗議了！業者善意+賑災優先 但擬聯合抵制不降價飼料業者

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
本次凱米颱風重創許多產區禽舍，大量雞隻遭淹死。圖／台南農業局提供
本次凱米颱風重創許多產區禽舍，大量雞隻遭淹死。圖／台南農業局提供

由於近幾個月蛋價走低，許多蛋農不滿生產成本與價格落差造成入不敷出，日前中華民國養雞協會宣布將在8月1日到台南市大成長城企業公司前抗議。根據最新消息指出，颱風重創中南部產區，加上已有飼料大廠釋出善意降價，宣布抗議活動已取消，但不排除聯合抵制不願降價的廠商。

日前全國養雞協會指出，飼料價格居高不下，目前每公斤飼料約14到16元，比飼料大漲前的每公斤12元還高，6月中雙方開會討論下，飼料公會公告降價0.4元，但和農民期望的1元仍有落差，因此決定號召全國雞農與蛋農在8月1日到台南市永康區的大成長城企業公司抗議。

不過這次凱米颱風重創中南部產區，中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，為避免影響救災和後續作業，宣布原本8月1日的抗議已取消，但對於堅持不願降價業者則不排除採取聯合抵制行動。

凱米颱風 飼料

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