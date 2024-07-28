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凱米致南部積淹水恐爆這疫情 羅一鈞：未來一周是關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，以往觀察，積淹水一周後，登革熱病媒蚊指數就會上升，未來一周是關鍵清理期。本報資料照片
衛福部疾管署發言人羅一鈞說，以往觀察，積淹水一周後，登革熱病媒蚊指數就會上升，未來一周是關鍵清理期。本報資料照片

凱米颱風來襲，雨量超過負荷，導致南部積淹水嚴重，目前積水逐漸退去，但民眾憂心，恐爆發登革熱疫情。 衛福部疾管署發言人羅一鈞說，以往觀察，積淹水一周後，登革熱病媒蚊指數就會上升，未來一周是關鍵清理期，目前南部縣市政府已開始清理環境，請民眾配合清理家中積水容器，且容易積水的死角，如天溝（屋簷邊緣的排水槽）、屋後溝（房屋後方防火巷的水溝）應多注意。

羅一鈞表示，天溝、屋後溝一旦被雜物堵塞，積水無法排除，容易孳生病媒蚊，對於容易孳生病媒蚊的地點，必須主動清理及投藥，因登革熱病媒蚊埃及斑蚊喜歡產卵在乾淨的水域，因此，民眾應加強清理天然或人工的容器積水。

以過往發生登革熱大流行的縣市經驗，多為埃及斑蚊分布的縣市，羅一鈞表示，目前以台南、高雄、屏東三縣市為主，仍是風險最高的縣市，而嘉義、台東也需提高警覺；雖然目前沒有本土登革熱疫情，地方衛生局正進行災後預防工作，而行政院跨部會病媒防治聯席會議，每個月也定期召開，由於，今年境外移入登革熱病例數達150例，為5年來的新高，目前正慎防引發本土流行疫情的可能性。

至於淹水範圍，羅一鈞提醒，民眾需留意自己的健康，包括腸胃炎、類鼻疽、鉤端螺旋體，其中類鼻疽、鉤端螺旋體為第四類的法定傳染病，潛伏期約一周，提醒民眾打掃積水時，一定要穿拖鞋，不要赤腳，如果皮膚有傷口千萬不要接觸汙水，但接觸後若出現發燒，應速就醫。

疾管署 病媒蚊 登革熱

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