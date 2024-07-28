GODIVA店員「偷拍顧客＋詛咒被車撞死」！公司急回應
現代人經常透過社群網路抒發情緒，但PO文之前務必要多想想！知名巧克力GODIVA近期傳出有員工疑似因颱風天上班與活動忙碌而心情不佳，因此在個人IG發布顧客的偷拍照片，並且發文詛咒「會被車撞死」、「破X死X給狗X死」等情緒性字眼。對此事件，GODIVA也發布聲明，表示相關成員在違規事件後已進行懲處，並已令其刪除不當言論。
GODIVA近日舉辦回饋活動，可提供LINE會員免費巧克力。近日於信義A13門市的員工，疑似因颱風天上班，加上民眾前來兌換巧克力，因此在服務期間拍攝顧客的照片發布在個人IG，並且寫上「四個死蕭貪人，怎麼沒被颱風吹走啊 這上去一定也會被車撞死」、「X阿姨 笑X小啊 破X死X給狗X死」等字眼。隨著照片被截圖發布至Dcard，立刻引起網友的討論，網友也表示「好扯 更傻眼的是還自己po動態」、「為啥現代人都喜歡把自己的犯罪證據po到網路上讓大家知道」、「支持這四個客人告他」
對此事件，GODIVA也於官網發布聲明，表示很遺憾發現團隊成員有與品牌服務相關之不當公開言論，針對成員未能遵守品牌行為準則之不當個人行為而造成的影響，深感歉意。同時公告中也指出，相關成員在違規事件後已進行懲處，並已令其刪除不當言論，也會加強教育訓練，以維護品牌頂級服務標準。
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