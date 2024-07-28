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雨後1週登革熱防治關鍵 羅一鈞提醒注意2處積水

中央社／ 台北28日電

颱風凱米帶來驚人降雨，衛福部疾管署發言人羅一鈞今天提醒，病媒蚊指數常在雨後1週上升，今年登革熱境外移入高於5年同期，打掃家園清除積水容器，也要留意天溝及屋後溝死角。

交通部中央氣象署日前指出，不論是在平地或山區雨量，凱米都和2009年的莫拉克同等級，都為台灣帶來非常顯著降雨。雨勢在全台各地造成大量積淹水災情。

隨著各地積水逐步消退，民眾開始清理家園。衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天接受媒體電訪提醒，通常登革熱病媒蚊指數會在雨後1週開始上升，未來這週是關鍵清理期。

清理關鍵死角，羅一鈞指出，病媒蚊不太會去積水最深的地方產卵，反而喜歡比較淺、比較清澈的地方；淹水區域，除了注意天然或人工容器的積水，須落實巡、倒、清、刷，更要留意屋簷邊緣排水槽（天溝）及屋後防火巷水溝（屋後溝）可能因下雨水夾帶泥沙、雜草造成淤積，排水功能下降導致積水。

今年入夏後國內累計發生2起本土登革熱病例，為高雄市鳳山區群聚案。羅一鈞示警，今年境外移入病例累計已有約150例，為5年同期新高，因此還是要慎防隨境外移入衍生本土病例，甚至造成本土流行的可能，尤其南高屏3縣市有埃及斑蚊分布、人口又密集，需要特別嚴防疫情。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬也指出，豪雨大雨後約1個月，經常就會發生登革熱流行，但若在颱風過後立即倒乾、倒置家裡或庭院中的積水容器，避免病媒蚊孳生，就能減少傳播風險。

除了防治登革熱，羅一鈞提醒，豪雨過後清理，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。因疾病潛伏期約1週，若民眾皮膚接觸到淤泥、污水，尤其皮膚上有傷口，未來1、2週都要注意，若有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，務必盡快就醫並告知相關接觸史。

病媒蚊 登革熱 羅一鈞

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