健保資料應訓練AI 建人體生物資料庫

健保資料庫成為訓練人工智慧的利器，讓AI靠著X光片就能發現疾病早期的病徵！健保署署長石崇良28日於論壇表示，運用衛生福利資料能建立精準醫療的生態系，盼有包括基因、醫療影像的「人體生物資料庫」。衛福部社保司司長劉玉娟則表示，透過立法建立審議會等方式，在促進公衛發展同時，保障民眾隱私。

健保資料成寶庫

「衛生福利資料保管保護與應用論壇」28日於南港展覽館1館舉行，衛福部次長周志浩到場表示，台灣實施健保三十年以來，有著相當豐富的資料，政府能發揮更好的學術價值，但這些資料的使用不僅需要符合《個資法》規範，也必須有專責機構管理，加上面臨未來新興科技、新的資料形式出現，也是要持續面對的挑戰。

石崇良表示，健保資料涵蓋就醫申報、醫療影像等不同資料，從民國94年到112年底，總共有9071篇論文利用健保資料庫進行研究，在公衛政策、疾病研究與藥物療效等領域都有貢獻。

台大等醫院的AI辨識

「走進精準醫療的時代，資料庫扮演著重要角色，」他指出，健保的大數據可以用來訓練人工智慧，並導入醫療實際應用，例如對醫生來說，要找到早期的病變相當困難，人工智慧就能提供很大的幫助，包含北醫、臺大醫院與榮總等醫院，都已投入AI辨識醫療影像的領域。

石崇良說，健保資料的利用衍伸出隱私權、缺乏退出權等爭議，所以政府也要建立民眾資料退出的機制，並導入個資隱私管理系統。

他提到，後續生物資料庫也能納入NGS（次世代基因定序，為基因檢驗技術的一種，能同時驗好幾個基因）的資料，建立人體生物資料庫，作為未來健保精準醫療的政策方向。

法規建立眾說紛紜

針對《衛生福利資料管理條例》的規範，劉玉娟指出，該法案的立法精神就是在促進公衛健康時，也能保護民眾的隱私權，所以透過立法建立安全維護與監督防護的制度，包括資料假名化，建立由專家、學者與人權團體代表組成的「審議會」等。

她說，該法案也蒐集各界不同的意見作為參考，例如「健保資料是否開放企業使用」，產業界與學術界就期許能有更多開放，將健保資料用於科學研究與嚴法使用；但人權團體就擔憂相關產業涉及商業利益，不應隨意放寬。

劉玉娟表示，法案盼能兼顧人民資訊隱私與公衛研究的需求，目前法案也都在草案的階段，也盼能蒐集更多的意見。

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