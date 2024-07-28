省道13路段仍有災情 多數7月底前搶通

健保資料庫成為訓練人工智慧的利器，讓AI靠著X光片就能發現疾病早期的病徵！健保署署長石崇良28日於論壇表示，運用衛生福利資料能建立精準醫療的生態系，盼有包括基因、醫療影像的「人體生物資料庫」。衛福部社

2024-07-28 12:37