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省道13路段仍有災情 多數7月底前搶通

中央社／ 台北28日電

颱風凱米已遠離台灣，交通部公路局統計，到今天上午，仍有13處省道路段有災情，多數7月底前可搶通，部分則要到8月初至中旬。

公路局發布新聞稿，下午有2處遭遇土石流省道路段將搶通，包括：高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）下午5時搶通；高雄市旗山區台29線78K+400~79K+950（旗南三路路段）南下車道，下午3時搶通；另外，高雄市大寮區台29線98K+550（河堤路二段），路基下陷，中午12時搶通。

公路局預估7月底前可搶通的6處省道路段如下：

一、宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800（米摩登路段），邊坡坍方阻斷，7月30日下午5時排除。

二、花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 （和仁至崇德路段），多處土石流阻斷，7月30日下午5時搶通。

三、高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），多處坍方落石無法通行，預計7月31日上午8時開放通行並恢復正常管制機制。

四、高雄市六龜區台27線20K+700（六津橋），土石流，道路無法通行，7月31日傍晚6時搶通。

五、高雄市甲仙區台20線58K+500（甲仙路段）、66K+500、69K+050（荖濃路段）路面下陷，目前單線雙向通行，7月31日傍晚6時恢復雙線行駛。

六、高雄市桃源區台20線99K+100（復興路段），路基掏空，目前單線雙向通行，7月31日傍晚6時恢復雙線行駛。

8月才能搶通的4處省道路段如下：

一、南投縣水里鄉台16線24K+500（民和路段），路基流失，雙向無法通行，8月5日中午12時排除。

二、高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，8月17日下午5時搶通。

三、高雄市那瑪夏區台29線4K+500（達卡努瓦路段），路基坍滑，道路無法通行，8月2日上午8時搶通。

四、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔），4處路基流失，8月10日下午5時搶通。

土石流 桃源 高雄市

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