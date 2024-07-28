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北迴線花蓮強震後變脆弱 台鐵啟動改線評估

中央社／ 台北28日電

北部與花東重要通道台鐵北迴線4月3日花蓮縣外海強震後變脆弱，尤其和仁與崇德段，落石、土石流成最大阻礙，交通部指示國營台灣鐵路股份有限公司研議改線，台鐵已啟動評估。

北迴線全線通車已44年，以往颱風期間最常發生電車線被吹落或路基流失，台鐵能以較快速度修復搶通，但花蓮強震後北迴線變脆弱，遇豪雨、颱風，大量土石崩落。

交通部官員告訴中央社記者，北迴線部分路段山坡地質已更破碎，已指示台鐵研議改線可行性，列為未來長期規畫。

台鐵董事長杜微今天接受中央社記者訪問表示，無法估計和仁與崇德段沿線山壁還有多少土石未掉落，已啟動改線評估，但須詳細研究改線是否可行、改線位置與改線後興建方式，目前先加強北迴線預警與監控，確保行車安全。

花蓮強震後，6月21日北迴線和仁與崇德間土石流淹沒軌道，造成列車出軌；7月4日巨石崩落砸斷鋼軌；颱風凱米侵襲期間又有大量土石流淹沒軌道。

台鐵 花蓮強震 颱風

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