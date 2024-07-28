北迴線花蓮強震後變脆弱 台鐵啟動改線評估

逼人讓座是不可取的行為！近日1名台灣孕媽在社交平台發帖，表示在公車上見到1名中小學生年齡的女生「看起來快昏倒」，相信是經期不適，司機趕忙安排女生坐在博愛座上。豈料此舉引起之後上車的1名大媽不滿，她高聲責備女生卻被司機反駁「博愛座是給需要的人坐的」，於是大媽動手對女生又扯又罵，迫她站起來讓出座位。其他乘客見狀即時幫忙制止，司機也直接停車趕大媽下車，並責備她的行為。有網友大讚司機不但幫女生出聲，又將騷擾他人的大媽趕下車，「司機大哥真的該好好表揚」、「司機超帥耶」。

2024-07-28 08:29