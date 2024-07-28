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凱米颱風16萬餘戶停水 台水積極搶修昨已全面恢復供水

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
凱米颱風來襲後，台水積極投入搶修，於27日全面恢復供水。圖／經濟部提供
凱米颱風來襲後，台水積極投入搶修，於27日全面恢復供水。圖／經濟部提供

凱米颱風過境，造成全台最高停水達16萬1244戶，經濟部表示，台水同仁不懼風雨、克服施工環境艱難，積極投入搶修，於27日全面恢復供水。

經濟部指出，凱米颱風雨量驚人，復水難度高，風災期間歷經原水高濁度、取水口阻塞、橋樑沖毀、大水淹沒廠區，搶修人員遭遇土石流侵襲等險境，台水克服險阻，於7月26日完成修復15萬9989戶，復水率高達99.6%；最後730停水戶，台水同仁與時間賽跑，力拚24小時內完成任務。

經濟部指出，特別是梨山地區從平地載運管件到海拔2000公尺高山修復因落石擊斷的管線，冒著落石風險施工，終於在27日17時40分完成全面復水，未來，台水將藉由科技技術「提升供水韌性」、「強化高濁度水質應變措施」，持續研擬精進方案，為用戶提供量足、質優、服務好的用水環境。

凱米颱風 落石

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凱米颱風造成16萬餘戶停水 台水：昨傍晚全台復水完成

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