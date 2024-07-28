RMT醫療集團與日臍帶血儲存公司簽約合作 推動再生醫療

台北市南港展覽館正在舉行 「2024 亞洲生技大展 Bio Asia」，RMT醫療集團7月27日上午在展場與日臍帶血儲存公司「StemCell Institute」簽約合作。

RMT醫療集團總裁石原智博（中）與日臍帶血儲存公司社長清水崇文（右）簽約合作，推動再生醫療。 圖／RMT醫療集團提供

RMT 醫療集團總裁石原智博表示，RMT集團今年成立日本RMT-SUPERCELL JAPAN公司，這家公司與台灣擁有20年老字號的超基因生技（原再生緣臍帶血），以及日本臍帶血儲存公司StemCell Institute共同合資，在日本建置全球最大幹細胞儲存中心，這個儲存中心地點選在日本橫濱，面積有500坪。超基因二十多年前儲存的臍帶血，到現在還有98%很高的存活率，證明超基因的保存技術相當先進。

RMT醫療集團總裁石原智博帶領集團，布局全球再生醫療與細胞治療先進技術。 圖／RMT醫療集團提供

RMT集團成立日本RMT-SUPERCELL JAPAN公司後，邀請日本東京經營者協會專務理事根本勝則，擔任副社長，根本勝則說，他很榮幸能成為RMT集團一員，未來全力推動台日再生醫療技術及產業合作，與RMT一起為現代醫學帶來革命性的變化，提高人們的生活質量。

StemCell Institute社長清水崇文說，StemCell Institute是日本市占率99%的臍帶血儲存上市公司，成立於1999年，2021年上市上櫃。

博醫能生技董事長何啟功表示，超基因希望存戶的臍帶血，能夠發揮更多幹細胞的延伸運用，使儲存的優質細胞材料，在將來可以有助免疫治療。董事戴謙指出，超基因是以國家級設備與保證，提供臍帶血存戶服務，細胞療法對於癌症治療有助益，賴清德總統上任後，成立健康委員會，推動百億基金癌症防治，超基因與日方合作，將有助於將來的癌症防治。

超基因生技是全台唯一能提供存戶在日本異國備存以及細胞治療服務的生技公司。超級因生技20年儲存活性平均高達98%以上，儲存技術領先全球，也是全台唯一臍帶血、臍帶、胎盤、羊膜、脂肪、周邊血、免疫細胞及 MSC等八寶幹細胞的儲存中心。

RMT集團也與日本自然殺手細胞之父（NK Cell） 照沼裕醫師，有多年技術合作，集團的超基因生技在2022年，通過衛福部的特管辦法及GTP認證，進行NK細胞癌症治療，未來集團將擴大細胞治療與免疫治療，在台灣提供日美最高規格的技術。

衛福部健保署署長石崇良在場見證這個簽約儀式，他說，台灣的細胞治療發展比較慢，2015年一場水上樂園的意外，造成大量的燒傷傷患，許多傷患皮膚燒傷面積高達80%，這樣嚴重的燒傷，在過去的死亡率是很高的，但是經過一家日本公司的協助，透過再生細胞的技術，大大降低了死亡率。

他說，2018年衛福部也發布了特管辦法，開啟了台灣再生醫療的新頁，各大學教學醫院紛紛投入這方面的研究。台灣現在有關再生醫療的法規不足，打個比方，就是水餃不能包成粽子，為了解決細胞治療與再生醫療的管理問題，衛福部提出再生醫療雙法，今年6月立法院已經通過，由賴清德總統公布施行，再生醫療雙法有暫時許可制度，可以讓新產品迅速上市，健保也能夠給付細胞治療，造福病患。今天的簽約儀式，尤其別具意義，這是為台灣的再生醫療開啟了新的篇章。

Stemcell Institute石井衛 技術開發執行長(左起)、 衛福部健保署長 石崇良、 博醫能生技公司何啟功董事長、 RMT Supercell Japan根本勝則 副社長、RMT集團 石原智博總裁、Stemcell Institute 清水崇文社長、超基因生技公司 戴謙董事、工研院 莊曜宇副總經理、 博醫能生技公司 楊智惠策略長，共同出席簽約儀式。 圖／RMT醫療集團提供