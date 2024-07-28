凱米重創台鐵！花蓮和仁崇德段2萬土方淹軌道 估8月3日搶通

凱米颱風重創台鐵，台鐵北迴線花蓮和仁崇德段26日晚至27日上午發生2波大量土石流淹沒軌道，估計高達2萬方土石需要清理搶修，預計最快8月3日才能搶通；另縱貫線嘉義新營段目前也尚有路線受損未能通車，預計8月1日首班車開行前搶通東正線，以單線雙向運行。

台鐵指出，北迴線（和仁=崇德間)）因有大量土石流淹沒軌道，估計高達2萬方需進行清理搶修，台鐵評估原於7月29日搶通東正線的計畫，為確保安全，部分路段夜間將暫停施工，因此將延後5天，最快8月3日才能搶通。

縱貫線（嘉義=新營間）預計於8月1日首班車開行前搶通東線，以東正線單線雙向運行。路線搶通前，嘉義新營段將以公路接駁因應，如因公路接駁至不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車（含新自強號），不須重新補票。

受到北迴線路線受損，樹林=花蓮間直達列車利用率偏低，因此今天樹林=花蓮車次22次、21次、408次、405次、426次、415次、410次、421次、436次、441次、250次、223次、443次、234次、233次等停駛，其餘正常行駛；今明2天1、2次觀光列車環島的星停駛。

為加強疏運花東線及南廻線旅客，台鐵加開班次如下：

(一) 對號列車 1. 7/28 5306次普悠瑪號 (花蓮往新左營，08:35開、13:34到)。 2. 7/28 5321次普悠瑪號 (新左營往花蓮，17:26開)。 (二) 區間車 北迴線尚未搶通前，臺鐵每日加開宜蘭=和平及花蓮=崇德間各8列次區間車，行車資訊如下： 1. 開行宜蘭=和平間班次： (1) 4114次 (宜蘭往和平，06:45開、07:49到) 。 (2) 4133次 (和平往宜蘭，08:20開、09:21到) 。 (3) 4184次 (宜蘭往和平，15:25開、16:36到) 。 (4) 4033次 (和平往宜蘭，17:03開、18:06到) 。 (5) 4206次 (宜蘭往和平，17:56開、18:58到) 。 (6) 4216次(宜蘭往和平，19:00開、南澳=和平間現時刻行駛)。 (7) 4046次 (宜蘭往和平，21:05開、22:03到) 。 (8) 4043次 (和平往宜蘭，23:20開、00:21到) 。 2. 開行花蓮=崇德間班次： (1) 4133次(花蓮往崇德，07:36開、07:58到)。 (2) 4114次(崇德往花蓮，08:14開、08:38到)。 (3) 4179次(花蓮往崇德，11:27開、11:49到)。 (4) 4180次(崇德往花蓮，12:00開、12:23到)。 (5) 4217次(花蓮往崇德，15:42開、16:04到)。 (6) 4184次(崇德往花蓮，16:52開、17:17到)。 (7) 4139次(花蓮往崇德，19:35開、19:58到)。 (8) 4140次(崇德往花蓮，20:15開、20:36到)。

因應路線中斷，乘客出門前，可至各就近車站、台鐵官網詢問列車最新運行資訊，也可致電24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。