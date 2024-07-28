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明後兩天低氣壓靠近成颱機率小 氣象署：全台防局部大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
明、後天低氣壓逐漸接近通過台灣上空，迎風面東半部、恆春半島不排除局部性大雨，西半部也可能發生大雨。本報資料照片
明、後天低氣壓逐漸接近通過台灣上空，迎風面東半部、恆春半島不排除局部性大雨，西半部也可能發生大雨。本報資料照片

明後兩天有颱風生成？中央氣象署預報員劉宇其上午表示，台灣東南方低氣壓逐漸接近當中，預估明、後天到台灣附近，海域、大氣條件並不適合發展，接近台灣時以熱帶性低氣壓或低氣壓強度通過台灣機會較高，但不排除比預期發展更快一點，仍有比較小的機會變成颱風，不排除對鄰近海域發布颱風警報，氣象署這兩天持續觀察。

劉宇其指出，低氣壓今晚仍在菲律賓東方海面，明天會接近台灣東南方近海，環流會為東半部外海、巴士海峽帶來2、3公尺浪高，不排除出現8到9級陣風，預計周三（30日）通過台灣上空，但通過時候強度持續減弱。

劉宇其指出，今天水氣偏少，只有迎風面花蓮、台東偶有短暫陣雨或雷雨，西半部上半天天氣穩定，但午後中部、南部有雷陣雨發生，南投、彰化到台南不排除有局部性大雨，甚至短延時強降雨。

明、後天低氣壓逐漸接近通過台灣上空，劉宇其指出，迎風面東半部、恆春半島整天斷斷續續降雨，不排除局部性大雨，西半部也受到水氣影響，也是斷斷續續下雨，中午過後西半部因午後熱力作用加成之下，可能發生大雨。

劉宇其指出，周三低壓遠離或消散，台灣轉為南風或偏西南風天氣，各地大致轉為多雲到晴天氣，但午後可能有雷陣雨的影響，中部、南部清晨到上午仍有短暫陣雨或雷雨，本周在周三之後水氣減少。

未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供
未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供
最近天氣提醒。圖╱氣象署提供
最近天氣提醒。圖╱氣象署提供

雷雨 颱風

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