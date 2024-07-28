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金門旅客持塑膠椅砸地勤 立榮發聲挺員工「依法處理」
受到凱米颱風影響，金門航班因風雨連續2天停飛，取消32架次，導致航班大亂、2000多人滯留金門，昨天尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，結果昨晚1名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷。立榮航空今表示，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，將依法處理。
金門受到凱米颱風攪局，25、26日兩天的班機都大受影響，昨（27日）飛機雖正常起降，但又因側風太大與雲幕太低，不少飛機已飛抵尚義機場上空，卻無法降落，最後只能折返回台灣；盡管有14班次載運1178人順利返台，但取消32班，造成近2000人滯留，且近期班機都班班客滿，無法消化大量滯留旅客。
這起暴力事件發生在昨晚8時51分，當時立榮航空地勤人員正喊完最後1班的飛機候補，沒想到楊男忽然情緒失控，大罵一聲後，隨即將現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，好在地勤人員反應快，用手將椅子擋下，才沒砸到頭部。
此事也引起現場一陣騷動，在旁的保全人員見狀馬上抓住他，送交航警所，基於保護員工，立榮航空當場決定提告，金門航警所也立即受理，並對楊男與現場人員製作筆錄。
立榮航空強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。
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