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金門旅客持塑膠椅砸地勤 立榮發聲挺員工「依法處理」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的地勤人員手部挫傷。圖／翻攝自金門航空站YouTube
金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的地勤人員手部挫傷。圖／翻攝自金門航空站YouTube

受到凱米颱風影響，金門航班因風雨連續2天停飛，取消32架次，導致航班大亂、2000多人滯留金門，昨天尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，結果昨晚1名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷。立榮航空今表示，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，將依法處理。

金門受到凱米颱風攪局，25、26日兩天的班機都大受影響，昨（27日）飛機雖正常起降，但又因側風太大與雲幕太低，不少飛機已飛抵尚義機場上空，卻無法降落，最後只能折返回台灣；盡管有14班次載運1178人順利返台，但取消32班，造成近2000人滯留，且近期班機都班班客滿，無法消化大量滯留旅客。

這起暴力事件發生在昨晚8時51分，當時立榮航空地勤人員正喊完最後1班的飛機候補，沒想到楊男忽然情緒失控，大罵一聲後，隨即將現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，好在地勤人員反應快，用手將椅子擋下，才沒砸到頭部。

此事也引起現場一陣騷動，在旁的保全人員見狀馬上抓住他，送交航警所，基於保護員工，立榮航空當場決定提告，金門航警所也立即受理，並對楊男與現場人員製作筆錄。

立榮航空強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。

凱米颱風遠離，但受到外圍環流影響，造成金門航班大亂，約2千多人滯留金門，昨天一早尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，現場人超多。記者蔡家蓁／攝影
凱米颱風遠離，但受到外圍環流影響，造成金門航班大亂，約2千多人滯留金門，昨天一早尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，現場人超多。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，「兇器」塑膠椅子斷裂碎片。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，「兇器」塑膠椅子斷裂碎片。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，圖為「兇器」塑膠椅子已斷裂毀損。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，圖為「兇器」塑膠椅子已斷裂毀損。記者蔡家蓁／攝影

凱米颱風 立榮航空 金門

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