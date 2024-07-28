低氣壓29、30日通過台灣 東半部留意局部大雨

氣象署今天表示，目前在菲律賓東方海面的低氣壓，評估發展成颱風的機會不高，預測明天、30日會通過台灣，東半部整天防局部大雨，西半部午後也有大雨發生機會；預估31日起，水氣就會消減。

中央氣象署預報員劉宇其今天在天氣記者會中表示，今天水氣偏少，花東偶有短暫雨，午後西半部有雷陣雨，南投、彰化至台南一帶留意可能會有局部大雨。

劉宇其指出，目前有一個低氣壓在菲律賓東方海面，預計明天晚上接近台灣，今晚、明天雖然有機會增強，但環境較不利其發展，現階段評估發展為颱風的機會低；低氣壓明天、30日會通過台灣上空，強度逐漸減弱。

劉宇其提醒，隨著低氣壓接近，今天西南部有長浪，明天低氣壓就會接近台灣東方近海，東半部外海、巴士海峽要特別注意2至3公尺浪高，也不排除會有8至9級強陣風。

劉宇其提到，低氣壓通過台灣上空時，迎風面東半部、恆春半島會有斷斷續續降雨，並有局部大雨發生，西半部也是時晴時雨，午後也可能會有大雨發生；31日低壓消散，水氣逐步減少，台灣轉偏南風至西南風，各地多雲到晴，午後可能會有雷陣雨影響。