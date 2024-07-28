聽新聞
test
0:00 / 0:00
又要下雨了！明後兩天低壓接近 中南部及花東防局部大雨
凱米颱風帶來大雨，目前在菲律賓東方有一熱帶擾動發展中，預估未來沿著太平洋高壓西南側邊緣將往偏西或西北方前進，明後兩天會有熱帶低壓或颱風生成嗎？天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，增強為颱風機率較低，但台灣附近水氣會增多，天氣轉趨不穩定，並配合著午後熱力作用，中南部及花東地區有局部大雨發生機會。
林孝儒指出，目前在菲律賓東方有一熱帶擾動發展中，明後兩天將靠近至台灣東南方附近，預測這個系統強度發展有限，將以一般低壓或熱帶性低氣壓的強度靠近台灣，增強為颱風機率較低，但隨著這樣不穩定系統靠近，受環流雲系影響，台灣附近水氣將會增多，天氣轉趨不穩定，並配合著午後熱力作用，中南部及花東地區將有局部大雨發生機會。
林孝儒說，今天隨太平洋高壓西伸台灣轉為東南風環境，周圍雲量大幅減少，各地為晴朗或多雲天氣，白天氣溫回升偏暖，預報高溫約32-35度，西部局部內陸則有機會達36度預警高溫。白天除迎風東部有些地形降雨，午後受熱力作用影響，也有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨機會，山區有較旺盛對流發展機會，時有較大雨勢外，受環境風場影響，熱對流也可能擴展至西部平地。
由於凱米颱風剛過，林孝儒指出，山區土石環境仍處於高度不穩定狀態，隨著未來幾天天氣又轉趨不穩，仍有強降雨風險，前往山區活動時請務必提高警覺。
此外，林孝儒說，初步來看，明後兩天這個低壓北上減弱之後，台灣大致上會回到夏季型早晚穩定，僅午後有熱對流短暫雷陣雨的天氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言