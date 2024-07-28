快訊

明後兩天熱帶低壓、颱風生成機率曝 吳德榮：防雷陣雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明後兩天熱帶低壓、颱風生成機率曝 吳德榮：防雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
部分地區午後有雷陣雨。聯合報系資料照
部分地區午後有雷陣雨。聯合報系資料照

明後兩天會有颱風生成嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周二發展成「熱帶低壓」的機率調降為50% ，「輕颱」機率則更調低為0%。但明天及周二熱帶擾動或「熱帶低壓」雲系通過台灣附近，有帶來局部陣雨及短暫雷雨的機率，

吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引向西北前進，系集模擬路徑相當收歛，代表路徑的「不確定性」較小；但50次模擬僅少部分路徑顯示，代表發展條件不佳。周二發展成「熱帶低壓」的機率調降為50% ，「輕颱」的機率則更調低為0%。

吳德榮說，今日盛行東南風，迎風面花、東及屏東偶有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲，苗栗以南近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，擴展至部分平地，有較大雨勢、仍需注意。白天轉熱，氣溫回升，各地區氣溫為：北部25至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至34度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日、周二(29、30日)熱帶擾動或「熱帶低壓」雲系通過台灣附近，帶來局部陣雨及短暫雷雨的機率，明日仍偏熱、周二稍轉涼。周三至周六(31至3日)天氣轉晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。

吳德榮指出，最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬(左圖)顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動，受太平洋高壓導引、向西北前進，但發展條件不佳。周二發展成「熱帶低壓」的機率調降為50% (右圖)，「輕颱」機率則更調低為0%。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮指出，最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬(左圖)顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動，受太平洋高壓導引、向西北前進，但發展條件不佳。周二發展成「熱帶低壓」的機率調降為50% (右圖)，「輕颱」機率則更調低為0%。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 氣溫

延伸閱讀

豪雨續炸中南部山區 吳德榮：慎防災情加劇 下周有熱帶低壓靠近

高雄水災 吳德榮曝主因：大量降水才剛過一半

凱米開眼將轉雙眼牆 吳德榮：挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台

凱米進逼增強長胖 吳德榮：明後侵台 防致災性強風豪雨

相關新聞

明後兩天熱帶低壓、颱風生成機率曝 吳德榮：防雷陣雨

明後兩天會有颱風生成嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周二發展成「熱帶低壓...

首部急診安寧指引 翻轉急救概念

急診不再是不能談末期的地方，台灣急診醫學會推出台灣第一版「急診安寧緩和醫療指引」，面對疾病已經到末期或生命明顯不到半年的...

急診安寧照護 病友憂品質落差

醫院安寧病房床位稀少，臨終病人候床時間長，近期急診壅塞情況再現，病人連普通病房都排不到，何況是床數更少的安寧病房。急診醫...

再篩出、治療萬人 2025消除C肝

今天是世界肝炎日，世衛組織（ＷＨＯ）曾宣示二○三○年消除Ｃ肝，六年前，時任衛福部長的陳時中提出台灣提前於二○二五年達標的...

消除C肝論壇／跨界合作 特殊族群篩檢率增

在台灣消除Ｃ肝的過程中，靜脈毒癮者與矯正機關收容人等族群，不僅易因共用針頭感染Ｃ肝，且因篩檢不易常成「漏網之魚」。法務部...

消除C肝論壇／慢性病患C肝普篩 降併發症風險

糖尿病患感染Ｃ肝的風險比一般人高兩倍，死亡率也高出一點五倍，台大醫院內科部副主任暨代謝內分泌科主任王治元表示，Ｃ肝病毒增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。