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明後兩天熱帶低壓、颱風生成機率曝 吳德榮：防雷陣雨
明後兩天會有颱風生成嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，周二發展成「熱帶低壓」的機率調降為50% ，「輕颱」機率則更調低為0%。但明天及周二熱帶擾動或「熱帶低壓」雲系通過台灣附近，有帶來局部陣雨及短暫雷雨的機率，
吳德榮說，最新歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，受太平洋高壓導引向西北前進，系集模擬路徑相當收歛，代表路徑的「不確定性」較小；但50次模擬僅少部分路徑顯示，代表發展條件不佳。周二發展成「熱帶低壓」的機率調降為50% ，「輕颱」的機率則更調低為0%。
吳德榮說，今日盛行東南風，迎風面花、東及屏東偶有局部短暫陣雨，西半部晴時多雲，苗栗以南近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，擴展至部分平地，有較大雨勢、仍需注意。白天轉熱，氣溫回升，各地區氣溫為：北部25至36度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至34度。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日、周二(29、30日)熱帶擾動或「熱帶低壓」雲系通過台灣附近，帶來局部陣雨及短暫雷雨的機率，明日仍偏熱、周二稍轉涼。周三至周六(31至3日)天氣轉晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。
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