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颱風亂航班旅客飆罵 地勤下跪道歉

聯合報／ 記者周湘芸葉信菉／連線報導
強颱凱米撲台帶來狂風暴雨，全台放了2天颱風假，打亂空中交通。有網友指出有旅客等了3個多小時遲遲等不到行李。記者葉信菉／攝影
強颱凱米撲台帶來狂風暴雨，全台放了2天颱風假，打亂空中交通。有網友指出有旅客等了3個多小時遲遲等不到行李。記者葉信菉／攝影

凱米颱風打亂國內外航班，雖自26日起陸續恢復，但造成各機場大塞車，不僅金門、澎湖返台航班一票難求，國際線旅客抵台後，領取行李也等待數小時，更有旅客因此飆罵地勤人員，昨爆出有華航地勤為此向旅客下跪道歉，引發熱議。

對此，華航昨發布內部信指無法認同不理性的旅客，同仁可依法尋求航警協助。華航企業工會理事長劉惠宗說，若機場人力不足及設備老舊問題無法解決，旅客跟航空公司第一線衝突還會再發生。這次事件也凸顯國人對服務業認知需要再教育。

凱米颱風挾帶豪大雨及強風，24至25日共取消國內外959航班，26日起陸續恢復後，也造成各機場量能緊繃，不僅有航班延誤，行李輸送也大塞車。

網友在社群「Threads」分享影片，指許多旅客在凌晨2點降落桃園機場，但等了3個多小時等不到行李，華航不但沒有任何公告和說明，也未開出行李延遲證明和賠償措施，就有民眾對著華航地勤破口大罵，最後該名地勤還直接下跪道歉。

負責華航航班行李的桃勤公司表示，凱米颱風遠離，各航班機26日凌晨密集抵達，已較19日同時段超出近1倍，雖已提前部署作業人力，但人力派遣有限度，導致行李運送作業延誤，深感抱歉。後續將檢討改進特殊天候的人力調配，並依SOP及時妥適處理。

華航盼大眾諒解值班人員於颱風期間執勤的辛勞，也發內部信給員工，指公司尊重顧客的權益，但對不理性的旅客，可尋求航警協助。

因颱風滯留離島的旅客26日起湧入機場等候，光是滯留澎湖、金門遊客就各達數千人，航班供不應求，更有旅客夜宿機場，只為了等候隔天開放候補機位。民航局表示已協調民航業者及軍機投入逾300架次；民航局長何淑萍也說，盼最快明天能紓解各機場等候旅客。

凱米颱風 地勤 桃園機場 華航

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