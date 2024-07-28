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消除C肝論壇／高危險群 防再感染C肝

聯合報／ 記者蘇湘雲蔡怡真／台北報導

「Ｃ肝治癒後，避免再感染」是專家認為的重要課題，衛福部疾管署長莊人祥分析，從Ｃ肝通報系統數據來看，人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ，又稱愛滋病毒）合併Ｃ肝病患為高危險群，主因在於進行性行為「未全程使用保險套」，進而再感染，這現象值得關注。

莊人祥表示，在各地衛生局與非營利組織合作下，透過肝炎預防衛教活動與推動Ｃ肝抗體快篩檢測，可及早發現潛在個案：此外，接受血液透析者也是Ｃ肝再感染高危險群，針對這部分，可提升醫療機構感染管制查核。

Ｃ肝病患若再感染，治療藥物健保給付議題也引關注，健保署副署長龐一鳴認為，健保給付治療次數須有更多共識，尤其須與付費者代表協商，若藥物進一步降價，或許更有機會。

行政院政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中建議，對於重複感染，政府雖給付二次費用，但未來或可針對第二次健保治療微增加部份負擔費用，讓民眾對自己健康負責、接受倫理教育，避免再感染風險。

健保署 肝病 莊人祥

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