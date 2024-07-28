消除C肝論壇／C肝篩檢率苗栗奪冠 新北已破5成

台灣消除Ｃ肝成就引起國際關注，高雄醫學大學校長余明隆表示，美國計畫借鑒台灣成功經驗，將推動Ｃ肝消除預算排進眾議院。「台灣Ｃ型肝炎消除地圖」去年推出，由過去潛勢地圖進化為精準地圖，提供全面透明且精確的數據，截至今年三月止，Ｃ肝抗體篩檢率接近六成，Ｃ肝病毒量（ＨＣＶ ＲＮＡ）檢驗率達八成，治療率更高達九成五。

台灣肝臟學術文教基金會與國健署、台灣消化系醫學會、台灣肝臟研究學會共同建立「台灣Ｃ型肝炎消除地圖」，余明隆擔任計畫主持人，提供詳細各縣市篩檢率數據及消除進度，包括特殊族群，如洗腎病人、人類免疫缺乏病毒（ＨＩＶ，又稱愛滋病毒）及藥物成癮美沙冬替代療法者，未來將加入糖尿病患及受刑人的數據。

目前全國消除Ｃ肝篩檢涵蓋率平均近六成，最高的是苗栗縣達到七成，其次是彰化縣、屏東縣；全國幅員最大、人口數最多的新北市，這一、兩年積極努力下，已突破五成篩檢涵蓋率，成功脫離後段班。

本身也是肝膽腸胃科醫師的新北市衛生局長陳潤秋指出，新北市只有烏來屬於中風險，去年已微根除，為擴大篩檢，推出「一管到底快速通關」，民眾到新北市立醫院，無論住院或門診都全面查詢，若沒有篩檢過Ｂ、Ｃ肝即開單抽血，陽性者轉綠色通道進行後續ＨＣＶ ＲＮＡ檢查及治療，專案管理追蹤；慢性病患則由個管師定期追蹤。

另外，新北市也聚焦Ｃ肝高風險族群，與矯正機關合作，篩檢近千名收容人，治療率百分之百；ＨＩＶ族群由個管師轉介醫療，Ｃ肝消除優於全國；也要求透析機構定期回報指標數據，Ｃ肝抗體篩檢率、HCV ＲＮＡ檢測率及治療率都較二○二三年增加，其中HCV ＲＮＡ檢測率增加百分之三最多。