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消除C肝論壇／慢性病患C肝普篩 降併發症風險
糖尿病患感染Ｃ肝的風險比一般人高兩倍，死亡率也高出一點五倍，台大醫院內科部副主任暨代謝內分泌科主任王治元表示，Ｃ肝病毒增加胰島素阻抗性，導致患者血糖控制困難，進而加速共伴效應，可能使患者產生腦血管病變、腎臟病及肝癌等併發症。政府已將糖尿病、腎臟病等慢性病患列為Ｃ肝普篩對象，期及早篩出治療。
王治元指出，經過台灣肝臟學會和中華民國糖尿病衛教學會共同努力，二○二二年啟動「台灣多中心前瞻性質量改進計畫」，共有十八家醫院參加計畫，共篩檢兩萬八千四百卅六位病人，其中發現一千三百七十九位糖尿病患有Ｃ肝。
隨後啟動「Diabetes without C」計畫，制定Ｃ肝篩檢和治療策略，並整合到糖尿病患衛教中。結果顯示，多團隊合作能顯著改善糖尿病患的病情，減少併發症發生。
王治元強調，將這些措施納入醫院的關鍵績效指標，並利用專家意見管理Ｃ肝治療的副作用非常重要，個管師也可發揮關鍵角色，有效辨識病人並進行後續治療。
目前Ｃ肝普篩計畫已將糖尿病、慢性腎臟病等病患照護，全面都「＋Ｃ（加入Ｃ肝篩檢）」。王治元表示，早期篩檢能找出高風險族群，整合Ｃ肝篩檢和治療對慢性病患非常重要，不僅能幫助高風險群進行再篩檢，還能有效降低併發症風險。
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