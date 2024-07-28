再篩出、治療萬人 2025消除C肝

「為台灣喝采 二○二五消除C肝即將壓線達標」專家會議，邀請余明隆（前排右起）、陳培哲、吳昭軍、陳時中、簡榮南、莊⼈祥、盧勝男、游美月，與陳詩典（後排右起）、蒲若芳、陳潤秋、龐⼀鳴、林明達、王治元與洪淑惠共同出席。記者林澔一／攝影 今天是世界肝炎日，世衛組織（ＷＨＯ）曾宣示二○三○年消除Ｃ肝，六年前，時任衛福部長的陳時中提出台灣提前於二○二五年達標的願景，在各界努力下，只要再篩出並治療八千至一萬名潛在Ｃ肝病毒感染者，明年可望挺胸壓線達標，成為繼埃及後，全球第二個達標的國家。衛福部國健署年底也將邀請全球消除肝炎聯盟來台檢視並預評，這將成為新政府上任後的重要政績之一。

台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部與元氣網，自二○一六年起每年共同舉辦Ｃ肝專家會議，日前於聯合報再度舉辦「為台灣喝采 二○二五消除Ｃ肝即將壓線達標」專家會議，並聚焦最後一年如何壓線達標。

行政院政務委員、健康台灣推動委員會副召集人陳時中特地與會，當年擔任衛福部長時，他秉著「借錢都要來治療Ｃ肝」的心願，向國發會爭取健保總額之外，再增加健保總額百分之○點二、約六十三至六十五億元專款用於Ｃ肝治療，並成立跨部會「國家消除Ｃ肝辦公室」，讓原只限嚴重肝纖維化患者才能用新藥的條件全面開放，加速Ｃ肝消除計畫。聯合報社長游美月表示，應共同為民眾健康努力。

各族群治療率 都已超過9成

「Ｃ肝消除，是指Ｃ肝不再是公共衛生問題。」高雄長庚醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師盧勝男說，ＷＨＯ訂立的計畫性目標中，須抽血診斷九成潛在感染者，其中八成患者接受治療，而台灣各項針對不同族群的調查顯示，治療率都超過九成，另確保醫療性注射及輸血血品百分之百安全，每年提供每位靜脈藥癮者（ＰＷＩＤ）三百個清潔針具；影響性目標則是一般族群、ＰＷＩＤ感染發生率分別降至十萬分之五、百分之二以下，Ｂ、Ｃ肝相關肝硬化及肝癌死亡率降至十萬分之六以下。

目前政府正檢視相關數據，國健署Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集人、林口長庚醫院胃腸肝膽科教授級主治醫師簡榮南表示，依近三年成人健檢近六百萬人資料推估，Ｃ肝抗體（anti-ＨＣＶ）陽性率為百分之二點八六，Ｃ肝病毒量（ＨＣＶ ＲＮＡ）陽性率約百分之四十七至六十，若要達標，須再篩檢並治療八千至一萬名潛在感染者。

同時，也須確認ＰＷＩＤ的再感染率及清潔針具數，並應委託大型醫療院所精算Ｂ、Ｃ肝相關肝硬化及肝癌的發生率及死亡率，作為影響性目標的替代指標。

今年推動5大補助 衝刺達標

走向壓線達標的路上，各界如火如荼進行中。國建署今年元旦推出五大補助方案，包含提升成人健檢補助費用，矯正機關加入補助計畫，提供陽性個案轉介補助費、檢測結果補上傳資料費、特定族群快篩試劑補助等。吳昭軍引用資料說，截至三月底，全國各縣市Ｃ肝篩檢涵蓋率平均達百分之五十七點九，有十三個縣市逾六成，待彙整上傳的八十萬分資料後，便知尚須治療人數，有信心明年達標。

對於醫界基層反應，糖尿病等共病治療加入Ｃ肝檢測，常遭健保核刪，健保署副署長龐一鳴說，糖尿病防治是總統賴清德「三高防治八八八計畫」重要一環，若各方凝聚共識要納入Ｃ肝篩檢，健保署必全力支援執行。

低危險族群人多 篩檢挑戰大

中央研究院士陳培哲指出，目前消除Ｃ肝困難點是低危險族群，因人數眾多篩檢不易，現正與教育部合作中；若欲朝根除邁進，未來可研發疫苗或預防性投藥策略。輔仁大學數據科學中心執行長、前Ｃ肝辦主任蒲若芳表示，想要完成任務，須雄厚的醫界實力，有遠見的領導者規劃周密且執行到位，也要公私協力，運用數字管理，努力進行各種微消除策略，才會事半功倍。