消除C肝論壇／跨界合作 特殊族群篩檢率增

WHO消除C肝主要目標台灣達成情形 製表／周佩怡 在台灣消除Ｃ肝的過程中，靜脈毒癮者與矯正機關收容人等族群，不僅易因共用針頭感染Ｃ肝，且因篩檢不易常成「漏網之魚」。法務部矯正署副署長林明達、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典觀察，這些族群雖是Ｃ肝高危險群卻無法強制篩檢，且用藥順從度較差、再感染率也較高，因此需靠衛教、效率與跨團隊合作，進行Ｃ肝防治。

輔仁⼤學數據科學中⼼執⾏長、前國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳表示，矯正機關收容人的停留時間長短不一，且有管理需求，診治上須矯正機關、醫療單位合作、溝通，醫療流程也須細心設計，才能提升治療率。

林明達以二○二一至二○二二年為例，矯正署與國健署合作推動矯正機關Ｃ肝篩檢與治療計畫時，提供衛教宣導、血液篩檢、門診治療，篩檢一萬七千多位收容人，其中兩千餘位Ｃ肝病患接受Ｃ肝全口服抗病毒藥物治療（ＤＡＡ），成果獲全球消除肝炎聯盟專家肯定，二○二三至二○二五年更全面開放與協辦機關合作，預計篩檢一萬九千餘人。

在醫療院所，靜脈注射藥癮者常用美沙冬、丁基原啡因等低毒性藥品取代高毒性毒品，稱為替代療法。陳詩典表示，當透過院內轉診、同體系支援等轉介模式，搭配肝膽腸胃科、精神科等一起協助，靜脈注射藥癮合併Ｃ肝族群較願意接受Ｃ肝篩檢，篩檢率近百分之百。

數據顯示，上述族群的Ｃ肝抗體陽性率近九成，血液中有病毒比率約百分之八十二，治療率近百分之九十八，完成ＤＡＡ療程比率為百分之八十八，經衛教宣導，四年再感染率為百分之一。

此外，衛福部心健司將這些族群納入「一一三年度藥癮治療費用補助方案」，且依衛福部「二○二五年消除Ｃ型肝炎計畫」，鼓勵每年至少接受一次Ｃ肝抗體篩檢，每執行一次替代治療個案Ｃ肝快篩，並將結果上傳系統，便支付Ｃ肝快篩行政協作費。