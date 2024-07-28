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存量剩不到7天 全台血庫拉警報

聯合報／ 記者李青縈趙容萱／連線報導
颱風過境後，不只釀災情，也讓血液庫存拉警報。圖為捐血車外，等待捐血的民眾。本報資料照片
颱風過境後，不只釀災情，也讓血液庫存拉警報。圖為捐血車外，等待捐血的民眾。本報資料照片

台北捐血中心企畫課課長劉俊宏表示，兩天颱風假消耗不少庫存，全台Ａ型、Ｂ型、Ｏ型、ＡＢ型庫存量分別為四點七天、六天、四點三天、五點七天，皆屬偏低。四大中心中，台中中心最缺血，除Ｂ型庫存仍有六點八天、ＡＢ型有四點七天外，Ａ型僅剩三點八天、Ｏ型只有二點七天，都屬於「急缺」。

台北中心各血型庫存各血型也都屬於偏低狀況。劉俊宏說，颱風過後天氣並非特別好，民眾捐血狀況不如想像踴躍；加上近期感冒人數多，以自己辦公室為例，有半數人都感冒，呼籲民眾踴躍捐血，希望血量庫存可以早日回到安全存量，至少七天以上。

台中捐血中心統計，時值暑假及多種病毒肆虐，加上凱米颱風攪局，從二十四日起三天只有二場捐血活動，和以往暑期相比少募集四千袋血；中部血庫昨告急，只剩三點七天庫存量，占最大宗的O型血最缺、只剩二點七天庫存，若仍無法緩解，恐需緊急向其他血庫調血。

台中捐血中心指出，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等四縣市醫院共一千八百袋，統計至昨午一點，台中血庫平均用血量剩三點七天，低於七天安全庫存，屬於急缺狀態；其中Ａ型血三點八天急缺，B型血六點八天偏低，O型血二點七天急缺，AB型血四點七天偏低。

台中捐血中心表示，暑假因外出旅遊、天熱、學生放假等因素，捐血人數原本就下降，近期多種病毒流行，更降低民眾捐血意願，但醫院用血人量仍多，加上凱米颱風來襲，中部在七月廿四日起三天，只舉辦二場捐血活動，包含台中捷運傷者舉辦的感恩捐血募集五○二袋，依平均募血量推算，三天少募四千袋血液。

台中捐血中心說，目前缺血以O型血最缺，因為O型血雖捐贈者多，但相對用血人也多。民眾可上各地捐血中心官網查看活動行事曆，踴躍捐血。

凱米颱風 庫存 捐血中心 血型

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