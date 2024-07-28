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科技垃圾桶 8分滿就「叫」人來收

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
為解決公有垃圾桶滿溢，造成環經髒亂問題，桃園市環保局今年2月開始於全市80處垃圾桶內加裝紅外線感測器，只要垃圾8分滿就會自動通知清潔人員前往清理。記者翁唯真／攝影
為解決公有垃圾桶滿溢，造成環經髒亂問題，桃園市環保局今年2月開始於全市80處垃圾桶內加裝紅外線感測器，只要垃圾8分滿就會自動通知清潔人員前往清理。記者翁唯真／攝影

桃園大溪老街每逢假日吸引人潮，公有垃圾桶經常爆滿，引發遊客抱怨。桃園市環保局今年二月起，在桃園各觀光景點設置八十個加裝紅外線感測器的垃圾桶，只要垃圾達八分滿，就會自動傳訊息通知清潔人員清理，實施迄今成效不錯。桃園市環保局表示，後續評估實質效益若明顯，將擴大實施。

大溪老街每到假日遊客多，吃喝衍生不少垃圾，過去老街垃圾桶常因垃圾爆量滿溢出來，當地福仁里辦公室假日會派員清理，但趕不上遊客丟垃圾速度。

環保局今年二月起，在全市八十個垃圾桶內安裝感測器，透過紅外線監控垃圾桶內的垃圾高度，當達到八分滿時，裝置會自動傳訊通知清潔人員，來把快爆滿的垃圾桶清理乾淨，還會提供最短的清除路線，可有效調配人力。

仁福里長黃春成表示，過去假日得派人巡查與清理垃圾，加裝智慧通報系統後很方便，垃圾桶快滿就會有人來清理，否則假日遊客多難以應付，對老街環境衛生、觀光品質發揮滿大作用。

大溪老街店家說，目前正舉辦「大溪大禧」活動，過去二年常見垃圾、髒亂問題，居民常向里長反映，最近不再看到垃圾桶爆滿狀況。

環保局環管處表示，老街的清潔人員現在等通知清理更方便，還能分析遊客垃圾量，調整垃圾桶配置位置；目前在九處行政區主要公園設置，包含慈湖園區、經國紀念館、虎頭山環保公園、李騰芳古宅、龍潭老人會館等。

垃圾桶 大溪老街 環保局 觀光景點

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