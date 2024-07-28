醫護臨床困境…急診若沒家人陪 怎討論安寧

急診安寧緩和醫療指引，讓末期病人在急診也能接受安寧緩和醫療。台灣安寧緩和醫學會常務理事蔡兆勳表示，許多需要安寧緩和醫療的病人頻繁至急診，現已有醫院於急診是照會安寧科醫師，於急診進行安寧緩和，但不少案例完全沒有家人陪同，僅有外籍看護，這將會成為未來急診安寧的困境之一。

蔡兆勳表示，需要安寧緩和醫療的急診病人，仍以癌末病人為大宗，癌末病人進出急診室，大多因為突然呼吸喘、高燒不退被送進急診，現行急診醫師的作法是，經評估後若發現癌症治療已出現瓶頸，會立即照會腫瘤科醫師，雙方均認為病人進入生命末期後，再照會安寧緩和團隊，執行緩和照護，如今急診醫學會推動指引，由急診醫師自行判斷，推展安寧緩和是一大進展。

但他也點出臨床上可能會出現的問題，許多被送至急診的長者，身旁並無家人，而是由外籍看護陪同，無法與家人溝通是急診安寧緩和醫療的最大困難，仍呼籲民眾應及早為自己做決定，簽署預立醫療決定書，而不是到急診才溝通。

部立桃園醫院急診醫學部主任鍾亢說，癌症末期病人是急診最常遇到需要安寧的患者，但安寧床位有限、病房不好等，病人多需要在急診滯留一段時間，此時就可由安寧緩和醫療科醫師，或急診醫師，在急診召開家庭會議，啟動安寧緩和醫療程序，避免病人因為插管、壓胸受苦。

鍾亢表示，癌症末期病人，照理應盡量採居家照護，但若出現緊急問題，還是會被送至急診就醫，急診有相當數量的患者，都在等待安寧病房，若不把安寧緩和醫療延伸至急診，形同缺了一塊。鍾亢說，尤其現在辨識很方便，民眾簽署預立醫療決定、不施行心肺復甦術（ＤＮＲ），健保卡都會註記，即可主動提供臨終安寧照顧，避免無效醫療。