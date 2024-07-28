急診安寧照護 病友憂品質落差

醫院安寧病房床位稀少，臨終病人候床時間長，近期急診壅塞情況再現，病人連普通病房都排不到，何況是床數更少的安寧病房。急診醫學會近期擬定「急診安寧緩和醫療指引」，把過去以病房為主的安寧緩和醫療，提前至急診進行，成為紓解急診塞床的解方之一，但病友團體憂心，照護品質與安寧病房會有落差。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，病友等待安寧病房床位普遍需要一至二周，許多人退而求其次，在一般病房接受安寧緩和醫療，如今面臨急診壅塞情況，病人滯留急診時間長，可以理解急診安寧趨勢，但照護品質勢必與安寧緩和專科有所落差。

急診需要安寧緩和醫療的患者，以癌症病患為大宗。成大醫院急診部主治醫師簡立建表示，病人等待腫瘤科一般病床，也要很長時間，依臨床經驗，在病人與家屬理解並接受安寧緩和醫療概念後，多在領取醫師開立的抗生素、止痛藥、化痰藥等症狀緩解藥物後返家，減少在急診滯留時間。

簡立建說，安寧是一種態度、觀念，而不是一個地方、一間病房，重要的是如何讓病人舒服過完最後一程，而非沒品質地延長生命。

吳鴻來說，曾陪伴生命末期家人至急診就醫，後因病況危急，轉至急診加護病房，並於加護病房進入安後緩和醫療，同時排隊等待安寧病房床位。家人雖早已簽署預立醫療決定書，健保卡亦有註記，但仍遇到急診護理師建議進行侵入性治療。

急診安寧 vs.安寧緩和 製表／元氣中心

「包含急診醫師，各科別醫師都應了解安寧的精神。」吳鴻來說，急診醫護人力吃緊，已是兵荒馬亂程度，安寧緩和醫療卻很需要溝通，實務運作恐增加醫護負擔；以自身經驗來看，家人就醫時，整間醫院僅有二位護理師負責安寧患者晤談，她們相當忙碌，有時撥打電話也未必能抽空回應。

吳鴻來表示，即使急診醫護接受相關訓練，對於安寧緩和醫療的熟悉程度，仍與安寧專科醫師有所落差，包括臨終徵象觀察、家屬教育等，無法像安寧護理師一樣細緻，而安寧病房患者可接受宗教師服務、參與團體活動等，在急診、一般病房也比較難進行。

台灣癌症基金會病友服務組主任游懿群說，安寧緩和醫療亟需與病人、家屬溝通，以確認病人意願，以急診繁忙、緊急的情境，要讓醫師在病床邊與家屬討論安寧有其難度，相關指引中應該明訂，急診醫師應該在哪一個流程開始討論安寧，以確保病人權益。