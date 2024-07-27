晚間地牛翻身…台東外海規模5.4地震 氣象署：震央地點少見

中央氣象署表示，今天晚間19點21分東南部海域發生規模5.4地震，最大震度3級。震央即在台東縣政府南方 104.3 公里 ，位於台灣東南部海域，地震深度51.1公里。

各地震度級：

屏東縣地區最大震度 3級 臺東縣地區最大震度 3級 花蓮縣地區最大震度 1級 臺南市地區最大震度 1級 南投縣地區最大震度 1級 嘉義縣地區最大震度 1級 嘉義市地區最大震度 1級 高雄市地區最大震度 1級 雲林縣地區最大震度 1級 彰化縣地區最大震度 1級

【中央社／台北27日電】

台東外海今天晚間發生芮氏規模5.4地震，中央氣象署指出，震央地點的確比較少見，但這是屬於板塊前緣碰撞的地震，後續研判餘震也會比較少。

根據中央氣象署觀測，台東外海今天晚間7時21分發生芮氏規模5.4地震，最大震度台東3級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社，這起地震的主因是菲律賓海板塊往西北歐亞大陸板塊碰撞導致的，是板塊前緣碰撞的地震。

吳健富指出，震央位置的確比較少見，但深度深，影響範圍也不大，後續餘震也會比較少，也沒有引發海嘯疑慮。