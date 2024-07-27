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晚間地牛翻身…台東外海規模5.4地震 氣象署：震央地點少見
中央氣象署表示，今天晚間19點21分東南部海域發生規模5.4地震，最大震度3級。震央即在台東縣政府南方 104.3 公里 ，位於台灣東南部海域，地震深度51.1公里。
各地震度級：
屏東縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
高雄市地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
【中央社／台北27日電】
台東外海今天晚間發生芮氏規模5.4地震，中央氣象署指出，震央地點的確比較少見，但這是屬於板塊前緣碰撞的地震，後續研判餘震也會比較少。
根據中央氣象署觀測，台東外海今天晚間7時21分發生芮氏規模5.4地震，最大震度台東3級。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社，這起地震的主因是菲律賓海板塊往西北歐亞大陸板塊碰撞導致的，是板塊前緣碰撞的地震。
吳健富指出，震央位置的確比較少見，但深度深，影響範圍也不大，後續餘震也會比較少，也沒有引發海嘯疑慮。
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