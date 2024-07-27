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下周又有熱帶性低氣壓生成可能 東半部及南部再防大雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一、周二菲律賓東方海面有低壓逐漸接近台灣，有發展成熱帶性低氣壓可能，可能為東半部及南部地區帶來局部大雨。本報資料照片
下周一、周二菲律賓東方海面有低壓逐漸接近台灣，有發展成熱帶性低氣壓可能，可能為東半部及南部地區帶來局部大雨。本報資料照片

中央氣象署指出，明天低壓帶遠離，僅東部及東南部有局部短暫陣雨與雷雨，午後中南部地區及北部山區、西半部山區也有局部大雨發生的機率。下周一、周二菲律賓東方海面有低壓逐漸接近台灣，有發展成熱帶性低氣壓可能，可能再為東半部及南部地區帶來局部大雨。

氣象署預報員張承傳表示，明天低壓帶離開，偏東南風，東部及東南部有局部短暫陣雨與雷雨，且有較大雨勢發生機率，其他地區為多雲午後雷陣雨，午後中南部地區及北部山區、西半部山區有局部大雨發生的機率。溫度則比今天略微上升，東半部約31至32度，西半部32至35度。

張承傳表示，下周一、周二菲律賓東方海面有低壓逐漸接近台灣，有發展成熱帶性低氣壓可能，但台灣附近環境不利於其發展，增強空間有限。隨著低壓帶靠近，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率，其他地區也有短暫雨。但周三起低壓遠離，環境偏西南風，天氣較為穩定，各地為多雲到晴午後雷陣雨天氣。

菲律賓 雷雨

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