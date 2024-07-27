離島機場塞爆！民航局今協調逾300架次 盼29日全面紓解

凱米颱風影響，連2日國內外線航班停航，昨天起陸續恢復航班，也造成各機場大塞車。交通部民航局表示，持續協調航空公司調度運能，並請求軍方支援軍機疏運，今天估計可投入逾300架次，提供座位數超過2萬4千個。民航局長何淑萍也說，由於天候上仍有許多變數，盼最快下周一能紓解各機場等候旅客。

民航局指出，凱米颱風雖已遠離，但因颱風外圍環流影響，海象仍不適合航行，離島運輸仍無法透過船舶，連續2日僅能仰賴先恢復運轉的空運，國籍航空公司昨日與今日將能調度的運能投入國內線，軍方也適時支援軍機，連續2日，空運投入之運能均超過300架次。

民航局指出，昨天包括軍機、加班機，空運投入架次達312架次，提供座位數超過2萬6千個；今天空運仍有304架次，提供座位數近2萬5千個。相較7月國內線班表平均每日約252架次、提供約2萬個座位，2天增加的座位數超過1萬個。

民航局也說，昨天受到凱米外圍環流干擾，金門午後才陸續恢復航班起降，馬祖全天無法起降，澎湖也有短暫不適航天候，實際執行201架次，疏運旅客近1萬6千人次，其中，澎湖在軍機支援下，疏運旅客逾1萬3千人次。

民航局評估，颱風期間航班取消、海運停駛而轉移的旅客，仍無法短時間內消化，幸好今天天氣已有好轉，軍方也繼續支援5架軍機，且早上即開始投入，全天規劃飛航26架次。

何淑萍表示，此次颱風後的疏運與平常的連假疏運不同，旅客行程、航空公司的航班規劃都有極大變動，因颱風停航越久，後續的遞延效果就越大。感謝軍方與航空公司這幾天都全力協助疏運，也提醒同仁，行程受影響的旅客也都很辛苦，要盡力服務與照顧，旅客各種建議，民航局也會虛心接受。