颱風過境…血量庫存拉警報！捐血中心籲挽袖捐血「存糧」

凱米颱風帶來豪雨，不少地區現在仍汪洋一片，加上連續颱風假影響，讓血庫拉警報。血液基金會總庫存換算約只剩下4.9天，屬於偏低，台中中心最為嚴峻，預估天數僅剩下4天屬於「急缺」程度。台北捐血中心企畫課課長劉俊宏表示，2天颱風假消耗不少原本庫存，希望可以加速「屯糧」，呼籲民眾狀況許可挽袖捐血。

全台血型，A型、B型、O型、AB型庫存量分別為4.7天、6天、4.3天、5.7天，皆屬偏低。四大中心中，台中中心最缺血，除B型庫存仍有6.8天、AB型有4.7天外，A型僅剩3.8天、O型也只有2.7天都屬於「急缺」。

台北中心各血型庫存各血型也都屬於偏低狀況。劉俊宏說，禮拜五、颱風過後天氣也並非特別好，民眾捐血狀況不如想像踴躍；加上，近期感冒人數多，以自己辦公室為例，有半數人都感冒，呼籲民眾有出門且狀況許可下，踴躍捐血。希望血量庫存可以早日回到安全存糧，至少有7天以上的庫存量。