旅客飆罵使地勤下跪道歉 華航工會：2大問題沒解決還會再發生

凱米颱風影響不少航班停航，昨天起陸續恢復航班，讓行李領取大塞車。有旅客因此飆罵地勤人員，使一名華航地勤下跪道歉。華航企業工會理事長劉惠宗今指出，若人力及設備更新問題沒解決，旅客跟航空第一線衝突還會一再發生。

劉惠宗表示，遇到這種事當然替同仁感到不捨，無論如何「下跪」總是不值得，但從另一個角度看，旅客可能也是因為等很久不耐煩，至少沒有做出違法行為。

他認為，這次事件也凸顯國人對服務業的認知需要再教育，在服務業等待是必然的，像是客服電話也常需要排隊，不是沒人接聽，是因為前面排了很多人；而領取行李亦然，塞車就只能等。

劉惠宗也說，這次事件從更宏觀的層面來看，就是人力不足跟桃機設備老舊問題，若不解決，旅客跟航空第一線衝突還會一再發生。

他表示，全世界航空業都在缺人，這是未來普遍趨勢。今天桃勤公司有出面道歉，但也不能全怪他們，原先就不足的人力遇上颱風更加緊繃很正常。有些人會說人力不足就不要飛，但若不飛，旅客怎麼辦？

他也說，若人力補充不及，硬體設備就要能彌補，甚至取代人力。但桃機公司可能因為三航廈及三跑道興建，沒有多餘預算再更新輸送帶，但人力無法解決的情況下，設備也無法更新，那類似情況就不會解決。若能解決，旅客與業者衝突機率就會變少。

此外，劉惠宗表示，針對該名同仁，公司內部昨天就已啟動關懷機制，相關主管已進行處理，同仁心情需要平復，工會就不便再不斷打擾。