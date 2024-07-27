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凱米重創農作物產量…菜價難降 新北果菜公司估3周逐漸恢復供應量

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
有行口業者表示，現在蔬菜單價拉高，除了看消費者是否買單，也要顧慮成本，進不進貨都為難。圖為交易示意圖。圖／新北果菜公司提供
有行口業者表示，現在蔬菜單價拉高，除了看消費者是否買單，也要顧慮成本，進不進貨都為難。圖為交易示意圖。圖／新北果菜公司提供

颱風凱米造成農作物產量嚴重受損，新北果菜公司表示，屏東、台南等地首當其衝，昨天已派拍派員下鄉關心狀況，目前逐漸退水中，之後才能整理農地及復耕，預估3周後才會慢慢恢復，在蔬果產量穩定之前，菜價較不易下降。

新北果菜公司表示，不論是下雨或是淹水，蔬果容易有水傷，導致菜葉腐爛或是瓜果內受傷情形，賣相不佳，保存期限也會受影響，葉菜類生長期較短，最快23周恢復正常供應，根莖瓜果類需要較長時間。

有行口業者表示，有聽到小黃瓜一公斤要150元，甚至超過200元，牛番茄、櫛瓜也是快200，價格很驚人，高單價也會讓消費者卻步，餐廳代採進貨業者需要考量成本及顧及蔬果品質，進不進都為難，目前先以耐冰存蔬果因應，但還是要看下周蔬果供應情況再來調整。

而位在府中捷運站附近的蔬果超市，現有貨源也被民眾搶空，不具名員工說，平時進貨量不超過150包，這次想說颱風過後，婆婆媽媽應該有買菜需求，增加至200包，沒想要在社群群組公告，一下子就被搶空，甚至賣不夠。民眾對颱風來襲已有預期心理，大家看到淹水這麼嚴重，也會怕沒菜吃。

颱風凱米讓中南部大淹水，不少民眾有預期心理，陸續在各管道搶菜。圖為買菜示意圖。圖／新北果菜公司提供
颱風凱米讓中南部大淹水，不少民眾有預期心理，陸續在各管道搶菜。圖為買菜示意圖。圖／新北果菜公司提供

新北 淹水 颱風

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