旅客飆罵員工下跪 華航內部信曝光「無法認同不理性旅客」

凱米颱風影響，連日不少國內外線航班停航，昨天起陸續恢復航班，也讓行李領取大塞車。昨有旅客因此飆罵地勤人員，使一名華航地勤當場向下跪道歉。華航今也對員工發出公開信表示，服務是公司員工的工作本質，但若遇不理性的旅客，公司也無法認同，可依法尋求航警等執法單位協助。

凱米颱風挾帶豪大雨及強風，24日、25日共取消國內外959航班，昨天陸續恢復後也讓機場作業大塞車。昨有旅客因等待行李太久，忍不住飆罵地勤人員，更有一名華航地勤當場向旅客下跪，畫面在網路瘋傳不僅引發熱議，也讓許多航空同業不滿。

對此，華航今對員工發出公開信指出，凱米颱風來襲期間，在工作崗位上兢兢業業協助旅客的同仁辛苦了。「服務」是每位員工的工作本質，而不卑不亢具熱忱、同理心、謙和有禮的專業工作態度是應有的堅持；公司尊重顧客的權益，也堅守自己的專業與立場。

對於此次事件，信中也力挺員工表示，同仁於執行勤務時，如遇不理性的旅客、直接或間接貶抑、無理的騷擾行為，公司不能認同；若於執行勤務時處於具有敵意或不友善的職場環境而影響正常工作之進行時，同仁可依法尋求航警等執法單位的協助。強調「尊重顧客也尊重自己的專業，是表現職業道德的具體方式」。

華航信中表示，公司承諾提供旅客優質的服務，也同時保障同仁友善的職場環境，感謝各單位同仁颱風期間的辛勞。