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通勤族不便！新營至嘉義段掏空鐵路中斷 8月1日單線搶通
受凱米颱風影響，台鐵發布資訊表示，南靖至後壁間八掌溪橋路基流失，該路段暫時無法通行，台鐵公司今天公告該路線預計8月1日先搶通東線，採單線雙向行車，路線搶通前嘉義至新營間以公路接駁因應。
台南市交通局表示，目前台鐵在新營站共行駛二條接駁路線，一條為新營與嘉義站雙向直達車，人滿即發車；另一條為新營往返後壁站，每整點雙向對開一班次，並視現場候車情形機動發車。
台鐵公司表示，如因公路接駁導致不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車（含新自強號），不須重新補票，請乘客遵循現場工作人員指示，依序排隊搭乘接駁車，安全前往目的地。
交通局表示，大台南公車行駛新營、嘉義地區的黃9、棕4、棕5、棕6等路線，均正常營運，民眾也可多多利用大台南公車。
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