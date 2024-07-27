快訊

超毛！她手機突多1張陌生照片 網友全嚇傻：全身起雞皮疙瘩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通勤族不便！新營至嘉義段掏空鐵路中斷 8月1日單線搶通

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
路線搶通前嘉義至新營間以公路接駁因應，目前台鐵在新營站有二條接駁路線。圖／台南市交通局提供
路線搶通前嘉義至新營間以公路接駁因應，目前台鐵在新營站有二條接駁路線。圖／台南市交通局提供

受凱米颱風影響，台鐵發布資訊表示，南靖至後壁間八掌溪橋路基流失，該路段暫時無法通行，台鐵公司今天公告該路線預計8月1日先搶通東線，採單線雙向行車，路線搶通前嘉義至新營間以公路接駁因應。

台南市交通局表示，目前台鐵在新營站共行駛二條接駁路線，一條為新營與嘉義站雙向直達車，人滿即發車；另一條為新營往返後壁站，每整點雙向對開一班次，並視現場候車情形機動發車。

台鐵公司表示，如因公路接駁導致不及搭乘原班次者，可持原票搭乘後續列車（含新自強號），不須重新補票，請乘客遵循現場工作人員指示，依序排隊搭乘接駁車，安全前往目的地。

交通局表示，大台南公車行駛新營、嘉義地區的黃9、棕4、棕5、棕6等路線，均正常營運，民眾也可多多利用大台南公車。

台鐵已公告8月1日先搶通東線。圖／翻攝自台鐵公告
台鐵已公告8月1日先搶通東線。圖／翻攝自台鐵公告
嘉義至新營鐵路中斷，民眾要搭接駁車相當不便。圖／台南市交通局提供
嘉義至新營鐵路中斷，民眾要搭接駁車相當不便。圖／台南市交通局提供

台南 台鐵 嘉義

延伸閱讀

網紅鳳梨住嘉義「整晚轟轟叫」憂玻璃爆掉 關心災情網友回報各地慘況

北迴線受損降低松山=花蓮搭乘率 台鐵明後天停駛10列次

雷雨來襲！嘉義機場暫停地面作業 部分航班可能延誤

大水圍困南市新營清潔隊也淹了 還有這幾區無法清運垃圾

相關新聞

颱風過後…中部血庫急缺！這血型「不到3天」最缺

中部血庫拉警報，台中捐血中心統計，因暑假、多種病毒肆虐，加上颱風攪局，本月24日到昨天共3天僅有2場捐血，少募到4000...

通勤族不便！新營至嘉義段掏空鐵路中斷 8月1日單線搶通

受凱米颱風影響，台鐵發布資訊表示，南靖至後壁間八掌溪橋路基流失，該路段暫時無法通行，台鐵公司今天公告該路線預計8月1日先...

「南港鵝肉周」疑食物中毒原因曝 業者歇業公告最後還說警世語

台北南港鵝肉周營業40多年，7月上旬發生疑似食物中毒事件，累計11人就醫，衛生局下令停業並採集6件檢體送驗，食品中毒菌均...

月老商機／官民搭七夕搶辦未婚聯誼 教授、女醫也來覓姻緣

在忙碌、疏離的現代社會裡，不婚、晚婚的男女越來越多。隨著七夕情人節到來，不少官民機構扮起紅娘，為未婚男女搭起鵲橋，彰化市公所、彰化無底廟鎮南宮今年七夕未婚聯誼報名空前熱烈 ，其中不乏博士、醫師、科技新貴，台中市今年也規畫25場單身聯誼，都希望未婚男女互看對眼，進而結成連理。

颱風造成旅客行李延誤 桃勤道歉、華航感謝旅客諒解

凱米颱風造成機場航班大亂，26日晚上到凌晨比平常多一倍的人抵達機場，造成部分旅客等行李時間過長，桃機感謝旅客的體諒，也對...

蔬菜受損嚴重 農糧署和全台連鎖通路推「國民天菜」

凱米颱風造成中南部災情嚴重，蔬菜主要產區也泡水，影響蔬果短菜短期供應，農糧署表示，從今天起到8月5日連續10天，與全聯、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。