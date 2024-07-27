蔬菜受損嚴重 農糧署和全台連鎖通路推「國民天菜」

凱米颱風造成中南部災情嚴重，蔬菜主要產區也泡水，影響蔬果短菜短期供應，農糧署表示，從今天起到8月5日連續10天，與全聯、大潤發、愛買、家樂福等通路賣場合作推出甘藍優惠專區，全省共有1545處據點，調節蔬菜價格，方便民眾選購。

農糧署表示，凱米颱風警報雖已解除，但外圍環流仍持續影響台灣，農糧署已透過災害查報機制，掌握國內農業生產損失辦理各項災害救助工作，將積極協助農友盡速復耕外，更輔導具大型冷藏庫農民團體持續由越南、印尼、韓國等地自主進口大宗蔬菜，冷貯調節穩定市場供貨。

受颱風及降雨影響，中南部蔬菜產區短期供應受損，除加強蔬菜調配供應，協調農民團體調配釋出增供果菜批發市場甘藍等大宗蔬菜，27日起更與全聯、大潤發、愛買、家樂福等全台連鎖通路賣場合作推出蔬菜優惠專區，方便民眾選購。