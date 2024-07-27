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豪雨炸台東縣、南高屏花4縣市大雨 注意雷擊強陣風

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／中央氣象署提供
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。圖／中央氣象署提供

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天台東縣有局部大雨或豪雨，花蓮、南部地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，連日降雨，注意坍方、落石及土石流，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

豪雨：台東縣。大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、蘭嶼綠島。

今天低壓帶影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，東部、東南部地區有局部豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。

明天東部、東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區及恆春半島並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區並有局部大雨發生的機率。

今天中南部及東南部沿海（含蘭嶼、綠島）及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，明天西南部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島仍有

長浪發生的機率。

恆春 豪雨 馬祖

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