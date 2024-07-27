長者流感疫苗接種率沒起色 疾管署將評估高劑量效益
我國流感目前仍在高峰流行，其中流感重症中過半為超過65歲以上長者，但是公費流感疫苗長者接種率卻不見起色。衛福部疾管署長莊人祥表示，我國長者接種率僅有約54％，跟世界衛生組織目標值75%仍有一段差距。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎也說，我國疫苗政策領先各國，但接種率卻僅屬於末段班。
根據統計我國65歲以上長者疫苗接種率，我國僅有53.6％；對照其他國家的65歲以上長者接種率：韓國83.5%、英國77.8%、美國73.8%、加拿大73%、荷蘭68.4%、澳洲59.7%、日本54.8%，我國成績並不理想。
疾管署整備組長黃彥芳說，長者接種率低於各國，但是學齡前幼兒、醫事人員接種率與各國成績相當，學生族群接種率更是優於各國。
李秉穎說，長者是感染流感最容易產生重症的族群，但是接種率卻不理想，主要問題出在「觀念」。不少長者受到資訊誤導，認為長者因為免疫功能比較差、禁不起疫苗施打，但是正是因為長者免疫功能差，反而比較不會痛，或是比較不容易出現紅腫、發燒等症狀。
另，李秉穎表示，長者需要疫苗保護，為增加流感疫苗效果，目前出現高劑量流感疫苗、佐劑流感疫苗，以及基因重組疫苗3種疫苗增進長者保護力。從實證研究來看，不再建議長者使用傳統疫苗，使用高劑量等疫苗效果較好。已開發國家已經慢慢不再使用傳統疫苗，我國目前會先做成本效益評估，研議購置經費來源，未來可能會比照世界趨勢採購高劑量疫苗。
莊人祥說，目前高劑量疫苗尚未進入我國市場，而佐劑疫苗已經在自費市長接種。不論佐劑還是高劑量疫苗是否納入公費會先有成本效益分析，再送衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）檢視。
另外，在場有人提議，若是以健康為主題向高風險族群徵收稅金，等到有接種疫苗後就可以減免徵收。莊人祥說，主管稅徵的財政部長莊翠雲也姓「莊」，自己無法決定稅金徵收，應該要問莊部長。但是，我國ACIP運作與美國ACIP運作不同，美國一旦ACIP做成疫苗接種建議後，商業保險會給付民眾接種；而我國則是由疾管署透過預算提供公費接種，比較沒有辦法像美國般，在建議疫苗接種出爐後就立刻提供接種。
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