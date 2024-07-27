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凱米颱風後菜價漲…農糧署和各大賣場合作 高麗菜優惠賣

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
即日起，大型賣場推出甘藍優惠專區。圖／農糧署提供
即日起，大型賣場推出甘藍優惠專區。圖／農糧署提供

凱米颱風及降雨影響，中南部蔬菜產區短期供應減損，農糧署除加強蔬菜調配供應，協調農民團體調配釋出增供果菜批發市場甘藍等大宗蔬菜外，這周末起，更與全聯、大潤發、愛買、家樂福等通路賣場合作推出甘藍優惠專區。

凱米颱風海陸警報都已解除，但外圍環流仍持續影響台灣，農糧署說，已透過災害查報機制，掌握國內農業生產損失辦理各項災害救助工作，雨後將積極協助農友盡速復耕外，更輔導具大型冷藏庫農民團體持續由越南、印尼、韓國等地自主進口大宗蔬菜，冷貯調節穩定市場供貨。

農糧署說，甘藍就是國民天菜高麗菜，適合各式料理，且營養價值高，27日起至8月5日連續10天將於全台1196家，包括全聯福利中心1196店、20家大潤發、15家愛買、家樂福量販67店、超市247店等賣場通路，總計1545據點，同步推出甘藍優惠專區，歡迎民眾多加選購。

即日起，大型賣場推出甘藍優惠專區。圖／農糧署提供
即日起，大型賣場推出甘藍優惠專區。圖／農糧署提供
即日起，大型賣場推出甘藍優惠專區。圖／農糧署提供
即日起，大型賣場推出甘藍優惠專區。圖／農糧署提供

凱米颱風 家樂福 農糧署

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