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颱風過後…中部血庫急缺！這血型「不到3天」最缺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區金豐室內設計昨舉辦感恩捐血活動，共募得502袋血。記者趙容萱／攝影
台中市北屯區金豐室內設計昨舉辦感恩捐血活動，共募得502袋血。記者趙容萱／攝影

中部血庫拉警報，台中捐血中心統計，因暑假、多種病毒肆虐，加上颱風攪局，本月24日到昨天共3天僅有2場捐血，少募到4000袋血。中部血庫今天上午僅剩4.0天急缺，其中又以占最大宗的O型血僅剩2.7天最缺，若仍無法緩解，恐需緊急向新竹調血應急，呼籲民眾踴躍捐血。

台中捐血中心說，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等四縣市4縣市醫院共1800袋，統計到今天上午，台中血庫平均用血量剩4.0天，低於7天安全庫存，屬於急缺狀態，其中A型血3.8天急缺，B型血6.8天偏低，0型血2.7天急缺，AB型血4.7天偏低。

台中捐血中心說明，中部血庫暑假期間因旅遊、天熱，以及多種病毒流行等，降低民眾捐血意願，但醫院用血人量仍多，加上凱米颱風來襲，中部從7月24日到昨天共3天僅有昨天舉辦二場捐血活動，一場是台中捷運遭砍呂姓高中生父母在北屯舉辦的金豐室內設計感恩捐血活動共募到502袋，另一場在彰化，粗估3天來少募4000袋血。

台中捐血中心說明，台灣人口以O型約43％，A型、B型各占25%，AB型約6％，這次缺血以O型占最大宗，僅剩2.7天最缺，主要是O型血雖捐的多，但相對用血人也多，若O型血庫存量再往下掉，不排除向新竹捐血中心調血應急。

台中捐血中心說明，民眾想捐血，可查詢台中捐血中心官網，查看「哪裡可捐血？」活動行事曆

台中捐血中心統計，中部血庫今天上午僅剩4.0天急缺，其中又以占最大宗的O型血僅剩2.7天最缺，呼籲民眾踴躍捐血。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心統計，中部血庫今天上午僅剩4.0天急缺，其中又以占最大宗的O型血僅剩2.7天最缺，呼籲民眾踴躍捐血。圖／台中捐血中心提供

凱米颱風 台中捷運 捐血中心

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