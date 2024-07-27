凱米釀災…彭啓明：可能是氣候變遷苦果 須重新檢視調適作為

如果兒童劇團親子劇「小神碳大冒險」今天在台北市兒童新樂園首演。環境部長彭啓明受訪時說，近日凱米颱風造成的災害，可能就是氣候變遷帶來的苦果，他認為有必要重新檢視目前的氣候調適作為。

氣候變遷對策委員會預計在8月8號舉行，彭啓明說，他將負責報告氣候調適動態，同時建議勢必重新檢視長期慢性、可是又會短期造成極端氣候災害，尤其近日凱米颱風來襲造成災害，看起來一個破紀錄的颱風可能就是氣候變遷帶來的苦果，因此必須重新檢視目前的調適作為到底做得夠不夠，是否要更精進。

他進一步說，能源也包括調適，包括這次颱風也有電力被吹壞，這些都要重新檢視，面對未來極端氣候，各面向都必須重新調整。碳費必須支援調適工作，現在預算是過去編列好的，未來一定會增加調適相關預算，且要重新盤點未來調適量能。

此外，因四接「協和電廠更新改建計畫」環評專案小組會議要求台電須於7月底補件後，再召開審查會議，彭啓明說，目前還沒收到台電的文件，目前進度似乎有點來不及，若台電送來就會儘速排審，環境部將尊重專家委員審查結果，在四接案沒有任何立場。