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新型毒品威脅兒少 立委籲設監測系統、醫盼留意加熱菸

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法委員林月琴致詞時說，國人不僅毒品濫用終身盛行率高，新興毒品更是兒少毒品防制的重要挑戰，政府應制定更完善的監測預警系統、風險評估機制。記者林琮恩／攝影
立法委員林月琴致詞時說，國人不僅毒品濫用終身盛行率高，新興毒品更是兒少毒品防制的重要挑戰，政府應制定更完善的監測預警系統、風險評估機制。記者林琮恩／攝影

近期網吸毒、毒駕事件頻傳，青少年處於身心發展階段，藥物濫用恐影響身心與健康發展。中華民國兒童健康聯盟、國教行動聯盟與台灣共善促進協會，今天舉辦2024台灣青少年藥物濫用防制對策論壇。立法委員林月琴致詞時說，國人不僅毒品濫用終身盛行率高，新興毒品更是兒少毒品防制的重要挑戰，政府應制定更完善的監測預警系統、風險評估機制。

林月琴表示，衛福部食藥署調查顯示，國人毒品濫用終身盛行率為1.15%，依此推算，12至64歲民眾，共20萬人有要物濫用經驗，若將新興毒品考量在內，則濫用者高達25萬人，因新興毒品多無法藉由傳統試紙檢驗，如何在校園杜絕毒品流竄，將是台灣未來很大挑戰。

「新興毒品傳散周期短、速度快，政府很難管控。」林月琴表示，兒少在身心尚未成熟，一旦接觸毒品，未來在家庭、學校、社會適應都會出現問題，政府必須擬定更好的策略來解決，這包括建制監測預警系統、風險評估機制等，基於實證研究基礎，提供更完善的宣導教材，建制列管系統等，第一線實務工作者，也應該有更好的訓練，找出風險個案、介入治療。

林月琴說，自己是兒少團體出身，曾經服務許多「隨母入監」的兒少個案，這些母親高達9成都是從年輕時代開始吸食毒品，且因成癮問題與家人斷絕關係，才會導致入獄時孩童沒有親人可依靠，必須跟隨入監，足見毒品影響之大，已跨越世代。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，國內政策是「禁用電子煙、納管加熱菸」，對加熱菸使用持開放態度的主因，是認為以菸草柱插入加熱機的吸食方式，不像電子煙煙油一樣，容易摻入新興毒品，但近期已有添加大麻二酚（CBD）等成癮物質的加熱菸在網路上流竄，未來恐進一步摻入各式新興毒品，「對於加熱菸這項合法新型菸品，不可不留意。」

中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉表示，國內許多青少年受網路訊息影響，時常產生「大麻與香菸類似」的誤解，導致許多年輕人遭受誤導，認為吸食大麻是時尚象徵，因此忽略毒品對健康的危害，「青少年成癮問題對此刻的台灣是很嚴峻挑戰，一定要盡快宣導釐清，遏止毒品對青少年的危害。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

立法委員林月琴（右一）、中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉（右二）今天出席「2024台灣青少年藥物濫用防制對策論壇」。記者林琮恩／攝影
立法委員林月琴（右一）、中華民國兒童健康聯盟理事長林志嘉（右二）今天出席「2024台灣青少年藥物濫用防制對策論壇」。記者林琮恩／攝影

加熱菸 毒品

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