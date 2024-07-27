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凱米過後…桃園檢測6淨水場 環保局長提醒要注意這些狀況
桃園市環保局表示，凱米颱風過境帶來強風豪雨，水源濁度升高，為確保民眾飲用水安全，颱風過後已稽查6處自來水淨水廠，檢測報告今天出爐，濁度及餘氯等數值均符合標準，水質穩定可正常供水。
環保局長陳世偉提醒民眾，颱風期間易造成水源濁度升高，導致自來水處理所需的消毒劑量較平常高，飲水要煮沸後再飲用，若擔心水中有味道，可於煮沸後掀蓋續煮3至5分鐘，讓水中消毒味道消散；若發現自來水有水黃現象時，可準備大容器加蓋蓄水靜置沉澱，取上層清澈水使用。另外，若是自行引用山泉水、井水，務必要煮沸後再飲用；而家中蓄水池若有淹水情形，應先抽乾蓄水池，洗刷潔淨消毒後，才可繼續蓄水使用，以確保飲用水安全。
環保局稽查6座淨水廠9處供水端濁度，結果顯示復興淨水廠清水濁度0.47NTU（標準濁度單位）、大溪淨水廠清水濁度0.17、大湳1期淨水廠清水濁度0.13、大湳2期淨水廠清水濁度0.16、大湳3期淨水廠清水濁度0.13、石門淨水廠清水濁度0.19、龍潭淨水廠清水濁度0.20、平鎮1期淨水廠清水濁度0.15、平鎮2期淨水廠清水濁度0.27，均符合飲用水水質標準（2 NTU），另pH值及餘氯亦皆符合標準。環保局也將定期進行採樣，為民眾飲用水安全把關。
環保局也說明，家中使用非自來水飲用水的民眾，可上網至「桃園市非自來水水源水質檢測申請服務平台」申請檢驗水質，環保局接到市民申請，就會派專業檢測公司到府上採集水樣及檢驗，讓市民能安心使用自家井水或山泉水，相關申請資訊都公布在桃園市政府環保局網站的民眾服務站，請有需求市民多多利用。
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